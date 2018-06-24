Depremzede yörük kadınları yöresel kıyafetleriyle oy kullandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesindeki deprem bölgesi Yukarıköy Köyü\'nde yaşayan yörük kadınları, renkli kıyafetleri ile sandık başına gitti.

Çanakkale\'de 6 Şubat 2016 tarihinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde en büyük hasarı alan Ayvıcık ilçesine bağlı Yukarıköy Köyü\'nde çok sayıda ev yıkılarak oturulmaz hale geldi. Depremin ardından kurulan konteynır kentte yaşamını sürdüren Yukarıköy sakinleri, seçimde ilginç kıyafetleri ile dikkaki çekti. Yukarıköy\'de konteyner okuldaki 2 sandıkta toplam 521 oy kullandı. Renkli kıyafetleriyle sandık başına gelerek oy kullanan yörük kadınları, seçimin en renkli seçmenleri oldu.

FOTOĞRAFLI