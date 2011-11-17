-Depremzede polisler gece gündüz çalışıyor VAN (A.A) - 17.11.2011- Deprem bölgesindeki polisler, hem yardımların dağıtılması hem de asayişin sağlanması için şehir dışından gelen takviye ekiplerle beraber gece gündüz çalışıyor. Van Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan, depremin ilk günlerinden itibaren Van'da görev yapan polisin depremzede olduğunu ve çoğunun daha ailesinin ne durumda olduğunu bile bilmeden ilk etapta nerelerin zarar gördüğünü öğrenmeye çalıştıklarını söyledi. Van'da 2 bin polis memurunun görev yaptığını belirten Uçkan, deprem nedeniyle Van ve Erciş'te 4 polisin öldüğünü, 15 polisin ise eşini kaybettiğini söyledi. Deprem bölgesine diğer şehirlerden de ağırlıklı olarak çevik kuvvet ekibi olmak üzere 1145 personel geldiğini belirten Uçkan, şöyle devam etti: ''Bunların 600'e yakını Erciş'e gönderildi. Erciş'te 200'e yakın kendi personelimiz vardı. Gelen polisler öncelikle yardımların toplanma noktasında ve dağıtımı esnasında herhangi bir müdahalenin olmaması için görev yapıyorlar. 24 saat esasına göre çadırkentlerde güvenlik kontrolü sağlanıyor. Ayrıca genel asayiş olaylarına bakan ekipler oluşturuldu. Bunlar bölgede devamlı şüpheli gördükleri kişileri evlerdeki terkedilmiş evlerde hırsızlık olaylarını engellemeye çalışıyorlar. Gelen polis memurları 5'er gün çalışarak görev yerlerine geri dönüyorlar.'' -Depremzede öğrenciye AA'dan destek Van'da meydana gelen 5.6'lık depremde evleri yıkılan ve uzaktan eğitimle üniversite okuyan Nazan Keskin'e,çadırdan eğitimini sürdürebilmesi için Anadolu Ajansın diz üstü bilgisayar armağan edildi. Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, çadır kenti ziyaret sırasında tanıştığı Keskin ailesinin uzaktan eğitim gören kızı Nazan Keskin'in bilgisayarı olmadığı için eğitimini sürdürmekte zorlandığını öğrendi. Öztürk'ün girişimleriyle İstanbul Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği bölümünde uzaktan eğitim gören Nazan Keskin'e bir diz üstü bilgisayar satın alındı. AA Van Bölge Müdürlüğü çalışanlarından bilgisayarını tesli alan Nazan Keskin, ''Bilgisayarımda hızlı internet bağlantısı aparatları da var. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Kemal Öztürk abiye de bu soğuk havalarda Van'a gelip bizlerle bu soğuk çadırda zaman geçirdiği, çay içtiği için teşekkür ediyorum'' dedi.