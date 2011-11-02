-Depremzede öksüz ve yetimlere şefkat eli VAN (A.A) - 02.11.2011 - İHH-İnsani Yardım Vakfının Van ve Erciş'te yaşanan depremde anne ve babalarını kaybeden çocukların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışma başlattığı bildirildi. Van'da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katılan İHH-İnsani Yardım Vakfının Erciş'teki depremzedelere yönelik çalışmaları sürüyor. Vakfın bölgedeki çalışmaları hakkında AA muhabirine bilgi veren İHH-İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım Koordinatörü Recep Güzel, depremin ardından bölgeye 82 tır ve kamyonla yardım malzemesi gönderdiklerini belirterek, ''Erciş'teki depremzedelere yardım çalışmalarını koordine etmek amacıyla 3 depo ve lojistik merkezi oluşturduk. Bölgeye gelen yardımları bu depolarda topluyor ve ihtiyaç olan bölgelere ulaştırıyoruz. Azerbaycan hükümetince Erciş ilçe merkezinde kurulan çadır kentte kalan depremzedelerin ihtiyaçlarını da karşılıyor ve günde 8 bin kişiye 2 öğün sıcak yemek veriyoruz'' dedi. -Sponsor Aile Projesi- Güzel, İHH'nın geliştirdiği ''Sponsor Aile Projesi'' kapsamında Van ve Erciş'te yaşanan depremde öksüz ve yetim kalan çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini belirterek, ''İlk aşamada 126 öksüz ve yetim belirlendi. Çalışma kapsamında deprem bölgesindeki 150 yetime ulaşılması hedefleniyor. Çalışmayı 2 ekibimiz yürütüyor. Yetimlerin eğitim, barınma ve giyim gibi tüm ihtiyaçları İHH tarafından karşılanacak'' diye konuştu. İHH-İnsani Yardım Vakfının 31 ülke ve bölgede bakımını üstlendiği öksüz ve yetim sayısının 23 bine ulaştığına işaret eden Güzel, ''Özellikle savaş, afet ve yoksullukla mücadele eden ülkelerde çaresiz kalan öksüz ve yetim çocukları belirleyerek onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak isteyen ailelerle çocukları buluşturuyoruz. Bayramlar gibi özel vakitlerde öksüz ve yetim çocukları mutlu etmek için çaba harcıyoruz'' dedi. Bu arada, Türkiye'nin farklı kentlerinden Erciş'e gelen İHH-İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, ilçe merkezinde oluşturulan lojistik merkezi, aşevi ve çadır kentlerde farklı görevler üstlenerek depremzedelere yardım ediyor.