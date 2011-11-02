-Depremzede öğrenciler için prefabrik okul BARTIN (A.A) - 02.11.2011 - Bartın'da faaliyet gösteren çelik konstrüksiyon firması, tesislerinde yapımına başladığı 5 derslikli ilköğretim okulunu 2 hafta içinde tamamlayarak Van'da kuracak. Van'a ''Bartın''ın isimini taşıyacak prefabrik okul yapılması için kentte düzenlenen yardım kampanyası kapsamında Çelikerler Çelik Konstrüksiyon firması yetkilileriyle görüşen Vali İsa Küçük, ilköğretim okulunun yapımına başlanması talimatını verdi. Çelikerler Çelik Konstrüksiyon Firması Genel Müdürü Ramazan Çeliker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda da mesai yapılarak parçaları imal edilecek ilköğretim okulunda 5 dersliğin yanı sıra müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenler odasının yer alacağını söyledi. Deprem bölgesi Van'da ilk ilköğretim okulunu kentteki iş adamlarının ve hayırseverlerin desteğiyle yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Çeliker, şunları kaydetti: ''Van'a ilköğretim okulu yaptırılması amacıyla ilimizde kampanya düzenlendi. Kampanyanın ilk günlerinde Bartın Valisi İsa Küçük bizi arayarak prefabrik okul için bir an önce çalışmalara başlamamızı istedi. Okul kentimizin adını taşıyacak. Yaklaşık 350 bin liraya mal olacak ilköğretim okulunun bir sınıfının da masrafını firmamız karşılayacak. İşçilerimiz Kurban Bayramı'nda da mesai yapacak. Prefabrik olacak binanın malzemelerini montaja hazır hale getireceğiz. Tırlarla okulun parçalarını Van'a taşıyarak uygun alanda kuracağız. Şu anda 50 işçimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Van Valiliğinin belirleyeceği bölgeye yapıyı kurmayı planlıyoruz. Okulu 14 Kasıma kadar yetiştireceğiz.'' Çeliker, deprem bölgesinde, bütün masraflarını kendilerinin karşılayacakları lojman, konut veya okul yapmayı da düşündüklerini kaydetti.