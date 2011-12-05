-Depremzede öğrenciler ders başı yaptı VAN (A.A) - 05.12.2011 - Yaklaşık 1.5 ay aradan sonra eğitim öğretimin yeniden başladığı Van merkez ile Erciş merkez dışındaki ilçelerde, az sayıda öğrencinin okula geldiği gözlendi. Van merkez ile Erciş merkez merkez ve bağlı köylerindeki okulların dışında, bugün sabah saatlerinde ilk ders zili çaldı. Van'a 15 kilometre uzaklıktaki Edremit'teki bin 46 öğrencili Hilmi Irak İlköğretim Okulu'nda, sadece 5 öğrencinin ders başı yaptığı görüldü. Okul yetkilileri, 200 öğrencinin aileleriyle batı illerine gittiğini belirterek, diğer öğrencilerin deprem korkusuyla okula gelmediklerini söyledi. Yetkililer idareci, öğretmen ve diğer personelin görevinin başında olduğunu ifade ederek, öğrencileri de beklediklerini bildirdi. Hilmi Irak İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 3. sınıf öğrencisi Yusuf Korkut da annesinin elinden tutarak, okula geldi. Anne Türkan Korkut, çocukların güvenliği için geçici prefabrik okul yapılmasını isterken, oğlu Yusuf Korkut ise ''Annem elimden tutup getirdi. Yoksa ben gelmezdim. Korkudan evimize giremiyoruz nasıl okula girelim'' dedi. Çiçekli Lisesi ve Gölkaşı İlköğretim Okulları da az sayıda öğrenciyle eğitime başladı. Çiçekli Lisesi öğrencilerinden Kader Beyazelma, 1,5 ay sonra okula yeniden başlamanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, ''Deprem sebebiyle sürekli çadırda kaldık. Ders çalışamadım. Tekrar okula başladığım, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi gördüğüm için çok sevinçliyim'' diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığı teknik ekiplerinin yaptığı aletsel incelemede, sağlam raporu verilen 240 mevcutlu Edremit Köprüler Köyü İlköğretim Okulu ise yaklaşık 70 öğrenciyle eğitime başlayan okullardan biri oldu. Gevaş'taki okullarda da eğitime başlayan az sayıdaki öğrencilerin de 1.5 ay aradan sonra okula gelmenin sevinci ile depremin verdiği tedirginliği bir arada yaşadığı gözlendi. Gevaş Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sait Bulduk, okulların ilk günü olması sebebiyle öğrenci katılımının az olabileceğini ifade ederek, ''Deprem tatilinin ardından okulların açılması hepimizi sevindirdi. Uzun süredir okulun özlemini çekiyorduk. Öğrencilerimizin tekrar okula başlaması adeta bayram havasında geçti'' diye konuştu. -Veliler endişeli- Muradiye ilçesindeki Atatürk İlköğetim Okulu'nda, eğitim ve öğretimin yeniden başlaması nedeniyle düzenlenen törende, depremde şehit olan 75 öğretmen için saygı duruşunda bulunuldu. Muradiye Milli Eğitim Müdürü Reşit Kütükçüoğlu törende yaptığı konuşmada, artçı depremlerin az da olsa devam ettiğini belirterek, ''Ancak hayat da devam ediyor, eğitimin de devam etmesi lazım. Sadece bir okulumuz dışında okullarımız açılıyor. Okullarımız eğitime hazır hale getirildi, teknik ekipler ön incelemede ufak çatlaklar dışında binalarımızda bir sıkıntı olmadığını söylediler. Bundan sonra aletsel olarak da baktıracağız. Yeterli sağlamlığa sahip olmayan bina varsa yıkılacak. Sıva çatlakları vardı, onlar da giderildi'' dedi. Veli Kasım Güler de oğlu Veysel'in Muradiye Atatürk İlköğretim okulu 6. sınıfa gittiğini belirterek, ''Çocuklarımızda önemli bir eğitim eksikliği oldu. Artçılar devam ediyor. Biz kendi evimize girmeye çekiniyoruz, barakalarda kalıyoruz. Çocuğun psikolojisi bozulmuş durumda. Okula gönderecektik ama çocuk bizden ayrı nasıl okula gelecek? Bu yüzden okula gönderemedik. Dayanabilse gönderecektim. Dünden beri 'Bir şey olursa kaçarken beni ezerler' diyor. Biz izdihamdan korkuyoruz'' ifadesini kullandı. Veli Meliha Utku ise gece saatlerinde gerçekleşen 4,9 şiddetindeki deprem nedeniyle, 7. sınıf öğrencisi kızı Berfin'in sabaha kadar uyumadığını belirterek, ''15 gün önce olan depremde kaçarken kolunu sobaya değdirip yakmıştı. O da henüz iyileşmedi. Berfin'i sakinleştirmeye çalışıyoruz. Çok istekli ama korkuyor. Bu yüzden gönderemiyoruz'' diye konuştu.