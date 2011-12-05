Depremzede öğrenciler ders başı yaptı

T24 - Van merkez ile Erciş merkez dışındaki ilçelerde, yaklaşık 1.5 ay sonra ders zili çaldı.





Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından Van ve ilçelerinde eğitim öğretime ara verildi.





Yaklaşık 1.5 ay sonra, Van merkez ile Erciş merkez dışındaki ilçelerde yeniden eğitim öğretime başlandı.





Edremit ilçesine bağlı Çiçekli beldesinde, Gölkaşı ve Çiçekli Lisesi öğrencileri de uzun aradan sonra ders başı yaptı.





Çiçekli Lisesi önünde yapılan törende öğrenciler, deprem konusunda okul idarecileri tarafından bilgilendirildi. İdareciler, deprem anında öğrencilerin sınıfı terk etmemelerini ve sakin davranmalarını istedi.





Öğretmenlerin tam kadro ile görev başında olduğu ancak öğrencilerin büyük bölümünün okula gelmediği gözlendi.





