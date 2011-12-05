T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Depremzede öğrenciler ders başı yaptı

Van merkez ile Erciş merkez dışındaki ilçelerde, yaklaşık 1.5 ay sonra ders zili çaldı.

05 Aralık 2011 02:00

T24 - Van merkez ile Erciş merkez dışındaki ilçelerde, yaklaşık 1.5 ay sonra ders zili çaldı. 


Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından Van ve ilçelerinde eğitim öğretime ara verildi.


Yaklaşık 1.5 ay sonra, Van merkez ile Erciş merkez dışındaki ilçelerde yeniden eğitim öğretime başlandı. 


Edremit ilçesine bağlı Çiçekli beldesinde, Gölkaşı ve Çiçekli Lisesi öğrencileri de uzun aradan sonra ders başı yaptı. 


Çiçekli Lisesi önünde yapılan törende öğrenciler, deprem konusunda okul idarecileri tarafından bilgilendirildi. İdareciler, deprem anında öğrencilerin sınıfı terk etmemelerini ve sakin davranmalarını istedi. 


Öğretmenlerin tam kadro ile görev başında olduğu ancak öğrencilerin büyük bölümünün okula gelmediği gözlendi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24