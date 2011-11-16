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Yaşam

Depremzede için boş konut aranıyor!

AFAD, ''Depremzede vatandaşlarımızın boş konutlara yerleştirilmesi için

16 Kasım 2011 02:00

T24 - AFAD, ''Depremzede vatandaşlarımızın boş konutlara yerleştirilmesi için 81 il valiliğinde bürolar oluşturuldu'' açıklamasını yaptı...

İşte o açıklama:

Van’da meydana gelen depremler sonrasında açıkta kalan depremzedelerin başta barınma olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla illerimizde bulunan kamuya ait tesislere nakledilmesine başlanmıştır.

Diğer taraftan ülkemiz genelinde birçok vatandaşımız, kendilerine ait boş konutların depremzedelerin kullanımına sunulması yönünde Başkanlığımıza ve Van Valiliği’ne başvurmaktadır. 

Bu çerçevede, depremzedelerin kamu tesislerine yerleştirilmesi ve  vatandaşlarımızdan  gelen başvuruların değerlendirilmesi için ülkemiz genelinde 81 İl Valiliği’nde Vali Yardımcıları başkanlığında bürolar oluşturulmuştur.

Kendilerine ait boş konutları, depremzedelerin kullanımına açmak isteyen vatandaşlarımızın, konutunun bulunduğu ilde Valilikler bünyesinde açılan büroya başvurması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.




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