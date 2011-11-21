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Yaşam

Depremzede çocukların okul sevinci MUĞLA (A.A)

21 Kasım 2011 16:49

-Depremzede çocukların okul sevinci MUĞLA (A.A) - 21.11.2011 - Van'daki depremde evleri zarar görerek Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen ailelerin çocukları, ilçedeki ilköğretim okulları ve liselere yerleştirildi.  Fethiye'deki kamu misafirhanelerinde kalan depremzede çocuklar, bu sabah ders başı yaptı. Öğrenciler sabah erken saatlerde anne ve babaları ile gittikleri okullarda okul müdürleri ve öğretmenler tarafından karşılandı. Depremzede Nedim Solcan, 5 çocuğunun kaydını Fethiye Merkez Atatürk İlköğretim Okulu'na yaptırdı. Çocukların ihtiyaçları ise okul müdürlüğü tarafından karşılandı. Anasınıfına gidecek Nazlı, ilköğretim 2. sınıfa gidecek Esma ve Emirhan, ilköğretim 4. sınıfa gidecek Fatma ve Eda Solcan kardeşlere okul formalarının yanı sıra, kırtasiye malzemeleri, ayakkabı ve giysi hediye edildi. Okul Müdürü Ercan Tuna'nın makamına geçen depremzede ailenin çocukları, burada öğretmenleri ile tanıştı.  Teneffüste kol kola gezen öğrenciler, sınıflarındaki ilk derse alkışlarla girdi. Öğretmen ve öğrenciler tarafından sıcak bir ilgi ile karşılanan depremzede öğrenciler, sınıf arkadaşları ile kısa sürede kaynaştı.

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