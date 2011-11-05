-Depremzede çocukların bayramlık sevinci VAN (A.A) - 05.11.2011 - AK Parti Van Milletvekili Fatih Çiftçi ile Erciş Belediye Başkanı Zülfikar Arapoğlu, çadır kent ve mahallelerde depremzede 8 bin çocuğa bayramlık kıyafet dağıttı. Çeşitli illerden gönderilen yardım malzemeleri belediyeye ait hasta nakil, cenaze ve servis araçlarıyla ilçedeki çadır kentler ile mahallelere taşındı. Kızılay'ın Yenişehir çadır kentinde bayramlık kıyafetlerin dağıtım çalışmalarına katılan AK Parti Milletvekili Fatih Çiftçi, yaptığı açıklamada, öncelikle Türk milletine baş sağlığı diledi. ''Çok büyük bir afet yaşadık. Bu süreçte Türk milletinin tamamı, devletimiz bizimle birlikte oldu'' diyen Çiftçi, şöyle konuştu: ''Devletimize, milletimize şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ülkemizin her noktasından yardımlar yağmaya başladı. Hayırseverlerimizin gönderdiği 8 bin çocuğumuz için mont, kazak, pantolon, ayakkabıdan oluşan yardım malzemelerini bayram arefesinde dağıtarak çocuklarımızı sevindirebilirsek, bu acıları bir nebze unutturabilirsek kendimizi mutlu sayacağız.'' Erciş Belediye Başkanı Zülfikar Arapoğlu ise bayram günlerinin mutluluk verici özel günler olduğunu belirterek, özellikle çocukların sevindirilmesi gerektiğini söyledi.