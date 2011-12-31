-Depremzede çocuklar yılbaşı eğlencesi VAN (A.A) - 31.12.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen yılbaşı etkinliğinde çocuklar, doyasıya eğlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türk Kızılayı iş birliğince, Erciş'teki Mevlana evlerinin bulunduğu alanda depremzede çocuklar için yılbaşı etkinliği düzenlendi. Kendileri için hazırlanan etkinliklerde gönüllerince eğlenen çocuklar, depremin acısını unutmaya çalıştı. Müzik eşliğinde halay çeken çocuklar, çuval koşusu yaptı, kolbastı oynadı. Erciş Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Şafak Aydın, çocukların eğlenmesi için çalışmalara bir hafta öncesinden başladıklarını belirterek, tek amaçlarının çocukları deprem psikolojisinden uzaklaştırmak olduğunu söyledi. Mevlana evlerinin bulunduğu alanda farklı etkinlik çadırlarında 14 eğiticinin görev yaptığını dile getiren Aydın, ''Gerçekten çok güzel bir eğlence programı hazırlandık. Bu programla depremzede çocuklarımızın acılarını az da olsa hafifletmek istedik. Çocuklarımız için hazırladığımız etkinliklere aileleri de katıldı. Herkes etkinlikte kol kola halay çekerek eğlendi'' dedi.