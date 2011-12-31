T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Depremzede çocuklar yılbaşı eğlencesi VAN (A.A)

31 Aralık 2011 18:47

-Depremzede çocuklar yılbaşı eğlencesi VAN (A.A) - 31.12.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen yılbaşı etkinliğinde çocuklar, doyasıya eğlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türk Kızılayı iş birliğince, Erciş'teki Mevlana evlerinin bulunduğu alanda depremzede çocuklar için yılbaşı etkinliği düzenlendi.  Kendileri için hazırlanan etkinliklerde gönüllerince eğlenen çocuklar, depremin acısını unutmaya çalıştı. Müzik eşliğinde halay çeken çocuklar, çuval koşusu yaptı, kolbastı oynadı.  Erciş Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Şafak Aydın, çocukların eğlenmesi için çalışmalara bir hafta öncesinden başladıklarını belirterek, tek amaçlarının çocukları deprem psikolojisinden uzaklaştırmak olduğunu söyledi.  Mevlana evlerinin bulunduğu alanda farklı etkinlik çadırlarında 14 eğiticinin görev yaptığını dile getiren Aydın, ''Gerçekten çok güzel bir eğlence programı hazırlandık. Bu programla depremzede çocuklarımızın acılarını az da olsa hafifletmek istedik. Çocuklarımız için hazırladığımız etkinliklere aileleri de katıldı. Herkes etkinlikte kol kola halay çekerek eğlendi'' dedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24