-Depremzede aileden örnek davranış MALATYA (A.A) - 21.11.2011 - Van'dan Malatya'ya gelen depremzede aile, otobüs durağında bulduğu içinde bin liranın üzerinde para olan cüzdanı polise teslim etti. Beydağı Polis Merkezine gelen depremzede Behçet Yayla (35) ve eşi Aslıhan Yayla (25) otobüs durağında buldukları içinde bin liranın üzerinde para olan cüzdanı tutanak karşılığında polise teslim etti. Behçet Yayla, Malatya'ya 2 gün önce devlet yardımı ile geldiğini söyledi. İki gecedir eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Malatya Şeker Fabrikasının misafirhanesinde kaldığını belirten Yayla, ''Bugün lojman için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gittim, kriz masasına. Oradan da Sosyal Yardımlaşma Vakfına gittim. Vakıftan döndükten sonra tekrar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gidecektim. Vergi dairesinin karşısında otobüs durağında cüzdanı bulduk. İçinde kayda değer bir miktar para vardı. Aldık onu. 'Belki şu cüzdanını kaybeden bizden daha mağdur olabilir' dedik, getirdik. Beydağı Polis Merkezine tutanak karşılığında teslim ettik. İnşallah bir an önce sahibi parasına kavuşur'' diye konuştu. Devletin gereken yardımı yaptığını bildiren Yayla, ''Şu anda misafirhanede kaldığım için biraz sıkıntılıyız. Çünkü bir an önce çocuklarımın okula gitmelerini istiyorum. Çocuklarımla kalmak için de bir lojman istiyorum'' dedi. Van'da esnaflık yaptığını anlatan Yayla, ''Evim yıkılmadı, ama oturulamayacak durumda. Van'ın tamamı oturulamayacak durumda. Herkes göç etti. Van'da kalanlar da çoğu eşyasının başında bekleyenler. Biz de Malatya'yı seçtik. 6 ay burada kalacağım, bir işte çalışmak istiyorum. Tekrar Van'a döneceğim. İnşallah, bu durumumuz düzelir'' ifadesini kullandı. -''Bu davranış, insanın gözlerini yaşartıyor''- Beydağı Polis Merkezi Amir Yardımcısı Fatih Kaygısız da Behçet Yayla'nın örnek davranış gösterdiğini anlattı. Kaygısız, ''Kendisi mağdur, teşekkür ediyorum. Yolda bulduğu içinde maddi değeri yüksek para bulunan cüzdanı bize teslim etti. Bu davranış insanın gözlerini yaşartıyor'' dedi.