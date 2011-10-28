-Depremlerin "simge" isimleri ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Türkiye'de, 100 yıldan bu yana çok sayıda can ve mal kaybının yaşandığı 7 ve üzeri büyüklüğünde 14 deprem meydana geldi. Bu depremlerde 70 bin 233 kişi hayatını kaybederken, 373 bin 057 bina ise yıkıldı ya da ağır hasar gördü. AA muhabirinin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerinden derlediği bilgilere göre, 2004 yılına kadar geçen 100 yıllık sürede yaşanan 7 ve üzeri büyüklükteki 14 deprem bıraktıkları etkiyle ülke tarihinde acı bir şekilde yerini aldı. Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos depreminde enkaz altından canlı çıkan son kişi olan ve ''depremin mucize çocuğu'' diye nitelendirilen 5 yaşındaki İsmail Çimen, depremin 7. gününde, müteahhit Veli Göçer tarafından yaptırılan Çamlık Sitesi'nin enkazından canlı çıkarılmıştı. Çalışmalarını titizlikle sürdüren askerler, bir İsrail ekibiyle birlikte açtıkları delikten 5 yaşındaki İsmail Çimen'i sağ olarak kurtarmıştı. 17 Ağustos depreminde belkide akıllarda kalan en önemli sahnelerden biri de enkaz altından kurtarılan baba ile oğulun elleriyle birbirlerine ''çak'' yapmasıydı. Enkaz altından 97 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Yüksel Er, henüz sedyeye alındığı sırada kendisinden 13 saat önce enkazdan kurtarılan oğlu Eser Er ile birbirlerine ''çak'' yaptı. Yüksel Er, o dönemde AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, ''Çok mutluyum. Oğlum Eser ve 4 yaşındaki kızım Ecem'i düşünerek hayatta kaldım. Depremden sonra 4 günü bir kapının altında geçirdim. Çocuğuma kavuştuğum için çok mutluyum. Devletime, insanlarımıza çok teşekkür ediyorum'' demişti. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, göçük altından uçan minik bir kuş, genç bir kızın, 80 saat kaldığı enkaz altından yaşama döndürülmesinin adeta habercisi olmuştu. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında göçük altında kalan bir kuşun uçtuğunu gören ekipler, bölgede hassas bir çalışma başlatmış, yapılan çalışmanın sonucunda 14 yaşındaki Elif Gündüz enkazdan sağ olarak çıkartılmıştı. 1999 yılında yaşanan depremde İstanbul Sefaköy'de 7 katlı bir binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan Ömür Kınay da 17 Ağustos depreminin simge isimlerinden biri olmuştu. Kurtarma çalışmaları sırasında boynu yan yatmış halde çekilen fotoğraflarıyla akıllarda yer edinen Ömür Kınay, mucize yaşamlar listesindeki yerini almış oldu. Erzincan'da 13 Mart 1992'de meydana gelen depremde görev yaptığı SSK Hastanesi'nin 5'inci katındaki lojmanda kalan hemşire Nurcan Eraslan, tam 8 gün sonra enkaz altından çıkarılmıştı. Üçüncü katta sıkışan ve enkaz boşluklarından sızan havayla nefes alabilen Nurcan Eraslan, sağlıkçı olmanın tecrübesiyle idranını ve sızan yağmur damlalarını içerek hayatta kalmıştı. Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde 9 Mart 2010'da meydana gelen depremde, enkaz altından çıkartılan Keko Çiçek, yaralı olmasına rağmen, koşarak enkaz altındaki annesini çıkartmak istemişti. Bu görüntüleriyle Türkiye'yi gözyaşlarına boğan küçük Keko, Elazığ depreminin simge ismi olmuştu.