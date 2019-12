-Depremin yıktığı köyler VAN (A.A) - 31.10.2011 - Van'da meydana gelen depremde adeta haritadan silinen 549 haneli 6 köyde, her şeye rağmen hayat devam ediyor. Van Gölü sahilinde bulunan Yaylıkaya, Dağönü, Mollakasım, Ağartı, Güveçli ve Özyurt köylerindeki evlerin tamamı, 23 Ekim'deki depremde tamamen yıkıldı. 32 haneli Mollakasım köyünde yaşayan 20 nüfuslu Servet ve Nahit Altaçlı kardeşler de, deprem afetini yaşayan ailelerden. Altaçlı ailesini öğlen yemeğinde, bebek ve çocuklarını da uykuda yakalayan deprem, aileye can kaybı yaşatmadı ama 3 kişinin yaralanmasına, dişlerinden, tırnaklarından artırarak yaptıkları evin enkaza dönüşmesine neden oldu. Yaşadıkları acıyı bir kenara bırakarak, komşularının da yardımıyla enkaz altında kalan eşyalarını kar yağmadan imece usulü çıkarmaya çalışan anne Aysel Altaçlı, deprem sırasında evde 15 kişi olduklarını anlattı. -''Meğerse dünya ''3 günlük'' değil saniyelikmiş''- Gözü yaşlı anne Altaçlı, önce Allah, sonra da oğlu Selami sayesinde hayatta kaldıklarını dile getirerek, ''Her zaman 'üç günlük dünya' derdik, meğersem dünya saniyelikmiş'' dedi. Depremde gelini Ela ile torunları 2 yaşındaki Muhammet Halim ve 5 yaşındaki Muhammet Enes'in yaralandığını kaydeden Altaçlı, enkaza dönen evlerinden yaralı çıkarılan gelini ve torunlarını tedavi için İzmir'deki akrabalarının yanına gönderdiklerini söyledi. Altaçlı, şöyle konuştu: ''Depremde yıkılan evimizden canımızı zor kurtardık. Allah'a şükürler olsun ki canımıza bir şey olmadı. Şimdi Kızılay çadırlarında yaşama tutunmaya çalışıyoruz. Allah devletimize, askerimize, milletimize zeval vermesin. Çocuklarımın canı sağ olsun, bana yeter.'' Evin babaannesi 65 yaşındaki Gülizar Altaçlı da, yıkılan dolapların altında kalan torunlarının sağ çıkması için çok dua ettiğini vurgulayarak, ''Evimiz yıkıldı, hayvanlarımızın bir çoğu telef oldu, kışlık erzaklarımız toprak altında kaldı ve tarım aletlerimiz kullanılamaz hale geldi. Bunlara rağmen şükürler olsun ki çocuklarımın ve torunlarımın canına bir şey olmadı'' diye konuştu. -Hayvanları için barınak ve yem istiyor- Kar yağmadan hayvanlarına barınak ve yem isteyen Güveçli köyünden Maşallah Kırt, ''Biz hayvancılıkla geçimlerini sağlayan insanlarız. Gelen yardımlar birkaç ay sonra belki kesilecek ama hayvanlarımız her zaman bizimle. Bu nedenle de onlar için de barınak ve yem istiyoruz. Hayvanlarımız için stokladığımız tüm yemler enkaz altında kaldı ve tüketilemez duruma geldi'' dedi. Köy meydanlarında ya da taziye evlerinin bahçesine kurulan çadır ve konteynerlerde yaşamlarına devam eden, gelen yardımları da köy muhtarı ve Valiliğin görevlendirdiği bölge koordinatörleri gözetiminde alan köylülere, köy köy dolaşan Sağlık Bakanlığı Gezici Sağlık Aracı da hizmet veriyor. Doktorlar, köyde hasta olan ve hastalık şüphesi taşıyan vatandaşları tek tek sağlık kontrolünden geçirerek tedavi ediyor.