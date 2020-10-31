Depremin vurduğu İzmir'de yıkılan binaların tamamı ruhsatlıymış

İzmir Bayraklı'daki toplam 12 binada can pazarı yaşandı. Bu binaların 5'i tamamen yıkılırken, 7'si ise kullanılamaz hale geldi. Binaların tamamı için belediyeden yapı ruhsatı alındığı öğrenildi.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege ve Marmara bölgelerinde birçok ilde hissedilen deprem, İzmir'de yıkıma yol açtı. Bazı binaların çöktüğü, çok sayıda binanın da hasar gördüğü depremden en fazla etkilenen ilçelerden biri de Bayraklı oldu.

Sözcü, yıkılan binaların künyesine ulaştı.

Binaların tamamı ruhsatlı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle 5 bina tamamen yıkıldı, 7 binanın ise kullanılamayacak halde olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının ardından yıkılacağı öğrenildi. 12 binanın tamamının 1999 yılındaki büyük Marmara depreminden önce inşa edildiği bu nedenle yeni deprem yönetmeliğine uygun olmadığı belirlendi.

Binaların tamamının yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesine sahip olduğu tespit edildi.

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