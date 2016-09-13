Depremin vurduğu İtalyan kasabasından Charlie Hebdo'ya suç duyurusu

İtalya'da 24 Ağustos depreminde ağır hasar alan Amatrice kasabası, depremde ölen ve yaralananları makarna türlerine benzeten Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo hakkında suç duyurusunda bulundu.

Depremde hayatını kaybeden 296 kişiden 234'ü, "Amatriciana" makarnasıyla ünlü Amatrice kasabasındandı.

Charlie Hebdo, 2 Eylül'de yayımladığı "İtalyan usulü deprem" başlıklı karikatürde, kanlar içindeki bir depremzede çizimini "domates soslu penne", bir diğerini "penne graten", enkaz arasından görülen kanlı vücut parçalarını da "lazanya"ya benzetmişti.

Karikatürün İtalya'da büyük tepki çekmesi üzerine Charlie Hebdo ikinci bir karikatürle cevap vermiş ve öfkeli İtalyanlara "Evlerinizi Charlie Hebdo değil mafya yaptı" diye seslenmişti. İlk karikatürün ardından deprem acısına duyarsızlıkla suçlanan Charlie Hebdo, bu ikinci karikatürün ardından da İtalya'yı mafya ve makarnadan ibaret görmekle itham edilmeye başlamıştı.

Amatrice Belediyesi, bu çizimler üzerine Charlie Hebdo dergisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Amatrice'nin bağlı olduğu Rieti vilayeti savcılığına yapılan suç duyurusunda dergi "ağırlaştırılmış hakaretle" suçlanıyor.

Belediyenin avukatı Mario Cicchetti, "bir doğal afetin kurbanlarını aşağılayan" karikatürlerin "ürpertici, anlamsız ve ölçüsüz bir hakaret" teşkil ettiğini savundu. Avukat Cicchetti, "Hiciv yoluyla eleştirme hem İtalya'da hem de Fransa'da tartışılmaz bir haktır, ancak her şeye de hiciv gözüyle bakılamaz. Her iki karikatür de depremin kurbanlarının anısını, sağ kurtulanları ve Amatrice kentini incitiyor" dedi.

Amatrice Belediye Başkanı Sergio Pirozzi de "Charlie Hebdo'ya Fransa'da da suç duyurusunda bulunmak için hazırlanıyoruz" dedi.

Suç duyurusu kabul edilir ve dava açılırsa belediye dergiden tazminat talep ederek bu parayı depremzedeler yararına kullanmayı planlıyor.

İtalyan kasabasının suçlamasına Charlie Hebdo'nun yayın yönetmenliğini yapan çizer Riss'ten yanıt geldi. France Inter radyosuna konuşan Riss, "Hakkımızdaki şikayet bizi korkutmuyor. Bu tür karikatürlerden onlarca yaptık, bu kara mizahtır. Bir karikatür için bu kadar yaygara kopartılmasını orantısız buluyorum" dedi. Riss, "Ölüm her zaman bir tabu olmuştur. Bunu aşmak gerekir" diye konuştu.

Geçmişte Brüksel saldırıları, Haiti depremi gibi olaylarda da benzer karikatürler yayımladıklarını hatırlatan Riss, "O zaman hiçbir İtalyan protesto etmemişti" diye de ekledi.

Öte yandan, Charlie Hebdo'nun deprem karikatürleri İtalya'da genel olarak hoşnutsuzlukla karşılansa da, dergiyi mahkemeye vermenin aşırı tepki göstermek olduğunu savunanlar da var. Espresso dergisinin "Amatrice kasabası Charlie Hebdo hakkında suç duyurusunda bulunmakla iyi yaptı mı?" başlıklı anketine katılanların yüzde 56'sı, "Hayır. İfade özgürlüğüne dokunulamaz" yanıtını verdi.

Sosyal medyada da çok sayıda kişi belediyenin hatalı davrandığını savunarak "Mizahın ifade özgürlüğü vardır, bizim de eleştiri hakkımız vardır. Ama belediyenin yaptığı yanlış", "Karikatürü oldukça yüzeysel bir klişe olarak görüyorum ama bu yüzden kimsenin alınmasına gerek yok", "Sevgili Belediye Başkanı, kararını yeniden düşün" şeklinde yorumlar yaptı.