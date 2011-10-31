Depremin sigortacılara maliyeti 20 milyon dolar





T24- Depremin vurduğu bölgede sigortalılık oranının düşük olması nedeniyle sigorta şirketleri de az hasar ödeyecek. Sigortacılar, DASK hariç konut, işyeri ve otomobil sigortaları için ödenecek hasarın tahmini 20 milyon doları bulacağını söylüyor.











Hürriyet'in haberine göre, sigortalanma oranının düşüklüğü nedeniyle Van depreminin sigorta sektörüne maliyetinin 20 milyon doları bulacağı tahmin ediliyor. Depremin vurduğu bölgede; Van’da 85 bin konuttan 7 bin 300’ünün, Muş’ta 34 bin konuttan 2 bin 450’sinin, Bitlis’te 34 bin konuttan 4 binin, Ağrı’da ise 45 bin konuttan 3 bin 800’ünün zorunlu deprem sigortası bulunuyor. Diğer sigorta ürünleri açısından da Van ve diğer illerde az sayıda konut, işyeri ve kasko sigortası bulunuyor.





Eureko’dan 7 milyon TL ödeme





Eureko Sigorta Genel Müdürü Okan Utkueri, bölgede en çok konut ve kasko sigortasının talep gördüğünü, belirli boyutun üzerindeki ticari risklerin de sigorta içinde olduğunu söyledi. Utkueri, Eureko Sigorta olarak Van’da düzenlenmiş bin 100’ün üzerinde poliçeleri olduğunu, bunların yüzde 65’inin konut, yüzde 25’ini kasko poliçelerinden oluştuğunu vurgulayarak, bunlar dışında ticari ve endüstriyel poliçeler, inşaat poliçelerinin de bulunduğunu açıkladı. Utkueri, “İlk sonuçlara göre şu an için 200’e yakın hasar dosyamız bulunuyor. İncelemeler tamamlandığında bu sayı daha da artacak. Şirket olarak 6-7 milyon TL aralığında hasar ödemesi yapacağımızı öngörüyoruz” dedi.





İşyeri ve araç sigortası





Aviva Sigorta Genel Müdürü Ertan Fırat, deprem bölgesinde DASK hariç, sigorta sektörünü ödeyeceği tahmini hasarın 15-20 milyon dolar olacağını söyledi. Fırat, “Şirket olarak bizim o bölgede, çok az sayıda konut, işyeri ve araç sigortalarımız var. Önemli bir hasar tutarının olacağını düşünmüyorum” dedi. Allianz CEO’su Alexander Ankel, şirket olarak Van’da ağırlıklı olarak oto kaza branşında yaklaşık 8 bin bireysel sigortalıları, bunun dışında depremin vurduğu bölgede kurumsal sigortalıları da olduğunu söyledi.Çok büyük miktarda bir hasar kaydedilmediğini belirten Ankel, “Şirketimize bugüne kadar 20’nin üzerinde ihbar ulaştı” dedi.





Sompo Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş, Van ve çevresinde şirketten deprem sigortası teminatı almış 500 civarında sigortalıları olduğunu belirterek, “Poliçe sayımızın yüzde 80’i konut ve DASK poliçesinden, yüzde 10’u işyeri sigortalarından, kalan kısmı ise kasko sigortalarından oluşuyor. İlk tahminlere göre DASK hariç şirketimizin tahmini hasarı 2 milyon TL civarında olacaktır” dedi.





Deprem teminatı içeriyor





Yapı Kredi Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Melike Demirel, deprem bölgesindeki sigortalanma oranının diğer bölgelere göre daha düşük olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Şirketimizin DASK dışındaki poliçelerine baktığımızda düzenlenen poliçelerin yüzde 95’i deprem teminatı içeriyor. Deprem teminatlı toplam 536 poliçemiz mevcut. Deprem teminatı olmayan poliçelerimizin sayısı ise 31. Şirketimize henüz 10 adet hasar ihbarı gelmiş ve ilk ekspertiz çalışmaları yapılmıştır.” Anadolu Sigorta’nın ise deprem bölgesinde 199 adet konut ve işyeri, yaklaşık da bin adet kasko poliçesi bulunuyor. Anadolu Sigorta’ya bugüne kadar gelen 42 adet hasar ihbarı gelirken; işyeri, konut ve kasko sigortasından kaynaklanan tahmini ödenecek tutar ise 1 milyon 300 bin TL civarında.





Sigortalanma oranı düşük





TÜRKİYE Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSRŞB) Başkanı Mustafa Su, depremin yaşandığı bölgenin sigortalanma bilinci açısından geri olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Sektörün geçmişten gelen tecrübeleri, sigortalanma bilincinin oluşması için ne yazık ki, bu ve benzeri afetlerin, hasarların yaşanması gerektiğini gösteriyor. Bu deprem bize sigortalı olmanın önemini gösterdi. Sigorta bilincinin gelişmesi için sektör olarak çaba sarf ediyoruz. Ancak sadece sektör olarak yapılanların yeterli olmadığı da ortada. Bu sebeple, devlet desteğiyle ve okullardan başlayacak şekilde sigorta bilincinin yerleştirilmesine yönelik programlar düzenlenmeli.”





İçimiz rahat değil



AVİVA Sigorta Genel Müdürü Ertan Fırat, deprem bölgesinde sigortalılık oranının düşüklüğü nedeniyle sigortacıların fazla tazminat sorumluluğunun oluşmayacağını belirterek, şunları söyledi: “Bu his aksine beni rahatlatmadı. Keşke sigortalılık oranı yüksek olsa biz de sorumluluklarımızı yerine getirsek. Bu durum; bizim sektörün daha güçlü olmasını, sigortalanan insanların da kayıplarını telafi etmelerini sağlar.





Yüksek hasar ödemeyeceğiz





ALLIANZ CEO’su Alexander Ankel, Türkiye’de sigortalanma oranının düşük olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Doğal afet yaşandığı zaman bir çok insanın sigortası olmadığı ortaya çıkıyor. Kentsel alanları vurmadığı sürece sektör üzerinde etkisi göreceli düşük oluyor. Bu felaket sigorta yaptırmanın önemini hatırlatmıştır. Düşük sigortalanma oranı nedeniyle çok yüksek hasar miktarı beklenmemektedir.”





Afet Sigortaları Yasası çıkmalı





EUREKO Sigorta Genel Müdürü Okan Utkueri, şunları söyledi: “Sigortalı konut sayısında artış için zorunlu deprem sigortası sisteminin takip ve denetimini artırmak gerekiyor. Afet sigortaları yasa tasarısının en kısa sürede yasalaşmasıyla konut sahiplerinin su, elektrik gibi hizmetlerden yararlanmak için zorunlu deprem sigortası yaptırması gerekecek.”





Devletin yardım edeceği biliniyor





SOMPO Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş, Van’da sigortalanma oranının düşüklüğünün nedenlerine değinerek, “En önemli nedeni sosyoekonomik olmakla birlikte, bu tür büyük afetler sonrası devletin yardım edeceğinin bilinmesi de sigortalanma oranını etkileyen bir faktördür” dedi.





SİGORTA DANIŞMA KÖŞESİ



SORU: İstanbul’da 100 metrekare bir konut için, ödenecek zorunlu deprem sigortası primi ne kadardır? Bu prim karşısında konut için alınacak teminat tutarı nedir?

CEVAP: İstanbul’da 1. derece deprem bölgesi için ödenecek yıllık prim 144 TL. Prim karşılığında DASK’ın konut için verdiği teminat tutarı ise 59 bin TL. 2. derece deprem bölgesi için ödenecek yıllık prim ise 106 TL.