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Yaşam

Depremin merkez üssü Tiyenli'de 70 hasarlı ev tespit edildi

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği Tiyenli Mahallesi'nde 70 evde hasar tespit edildiği bildirildi

28 Mayıs 2017 20:48

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği Tiyenli Mahallesi'nde 70 evde hasar tespit edildiği bildirildi.

Tiyenli Mahallesi'nde depremden etkilenenler AFAD tarafından evlerinin yakınlarında, avlularında kurulan çadırlara yerleştirildi.

Muhtar Reşat Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 586 nüfuslu, 287 haneli Tiyenli Mahallesi'nin depremden ciddi manada etkilendiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Vatandaşlar evlerinde duramıyorlar, herkes çadırda yaşamaya başladı. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, 70'in üzerinde hasarlı ev var. AFAD iki koldan hasar tespit çalışmalarını yürütüyor. Deprem gece olsa çok daha kötü olurdu. Allah'a çok şükür kimsenin burnu kanamadı."

Deprem sırasında yaşadıkları korkuyu anlatan Nevzat Doğan da sarsıntı sırasında eşinin baygınlık geçirdiğini belirtti. Doğan, "Deprem sırasında evdeydim. Korkunç bir şeydi anlatılamaz. Yaşamak lazım o korkuyu. Eşim deprem sırasında baygınlık geçirdi. Zorla dışarı çıkardık. Evimizde hasar meydana geldi. Evimizin duvarları birbirinden ayrıldı. Komşumuzun evi çöktü. Camimiz kullanılamaz hale geldi." diye konuştu.

Deprem korkusunu üzerinden atmaya çalışan Nefise Karabağ da evlerine giremedikleri için çadırda yaşamaya başladıklarını ifade etti.

Evden çıkarabildikleri yaşam malzemelerini çadıra aktardıklarını anlatan Karabağ, "Evimiz ilk depremde hasar gördü daha sonraki artçılarla kullanılamaz hale geldi. Eve giremiyoruz mecbur geceyi dışarıda geçirdik daha sonra bizim için kurulan çadıra geçtik. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Tiyenli Mahallesi'ni ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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