T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Depremin ilk bebekleri ''merhaba'' dedi ERCİŞ (A.A)

26 Ekim 2011 14:28

-Depremin ilk bebekleri ''merhaba'' dedi ERCİŞ (A.A) - 26.10.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde, depremden 3 gün sonra sahra hastanesinde normal doğumla biri kız biri erkek 2 bebek hayata ''merhaba'' dedi. Van ve çevresinde 3 gün önce meydana gelen depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, depremin hemen ardından Erciş Spor Salonu'nda oluşturulan sahra hastanesinde depremzelere sağlık hizmeti veriliyor.   Depremden yara almadan kurtulan hamile Gülnaz Acar ve Senem Çelebi depremden sonra doğum sancılarının başlamasının ardından sahra hastanesinde doktorların müdahalesiyle normal doğum yaptı. Biri erkek biri kız iki bebek dünyaya geldi. Doğum yaptıran hemşireler, kız bebeğe ''Afet'' adını verdi.  Bebeklerin ve annelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24