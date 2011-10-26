-Depremin ilk bebekleri ''merhaba'' dedi ERCİŞ (A.A) - 26.10.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde, depremden 3 gün sonra sahra hastanesinde normal doğumla biri kız biri erkek 2 bebek hayata ''merhaba'' dedi. Van ve çevresinde 3 gün önce meydana gelen depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, depremin hemen ardından Erciş Spor Salonu'nda oluşturulan sahra hastanesinde depremzelere sağlık hizmeti veriliyor. Depremden yara almadan kurtulan hamile Gülnaz Acar ve Senem Çelebi depremden sonra doğum sancılarının başlamasının ardından sahra hastanesinde doktorların müdahalesiyle normal doğum yaptı. Biri erkek biri kız iki bebek dünyaya geldi. Doğum yaptıran hemşireler, kız bebeğe ''Afet'' adını verdi. Bebeklerin ve annelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.