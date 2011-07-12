-DEPREMİN ARDINDAN HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ BİLECİK (A.A) - 11.07.2011 - Bilecik'te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle devlet hastanesinin binasının duvarlarında sıva çatlakları oluşması nedeniyle hastalar önce tahliye edildi, sorun olmadığının belirlenmesinin ardından servislere yeniden alındı. Bilecik Vali Vekili Metin Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın duvarlarında deprem nedeniyle sıva çatlakları oluştuğunu tespit edince tedbir amacıyla hastaları tahliye ettiklerini söyledi. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden gelen mühendislerin hastane binasında risk teşkil edecek sorun olmadığını saptadıklarını ifade eden Çınar, şöyle konuştu: ''Çatlakların sıvalarda oluştuğu tespit edilince hastaları yeniden hastanedeki servislere almaya başladık. Korkulacak bir durum yok. Kandilli Rasathanesinden depremin merkez üssünün merkeze bağlı Gülümbe köyü olduğunu öğrendik. Deprem nedeniyle Bilecik'te can ve mal kaybı yoktur. Sadece devlet hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 3 hasta tedbir amacıyla Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesine sevk edildi.'' Hastanede incelemelerde bulunan Çınar, hastanenin bahçesine çıkarılan hastalara bilgi verdi.