-Depremin ardından kayıpları arama çalışmaları devam ediyor ERCİŞ (A.A) - 02.11.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde depremden beri haber alınamayan görme engelli çilingir İsmail Akçil ile kızları Dilber ve Sümeyye'yi arama çalışmaları sürdürülüyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tüm Türkiye'yi yasa boğan 7.2 büyüklüğündeki Van depreminin son kayıpları olan İsmail Akçil (39) ile kızları Dilber (8) ve Sümeyye (13) halen bulunamadı. Erciş'te depremden beri haber alınamayan Akçil ile kızları en son görüldükleri bölgede aranıyor. İhbarlar doğrultusunda ilçe merkezinde Emrah Caddesi'nde yoğunlaştırılan arama çalışmaları kapsamında son olarak depremde yıkılan Dağdelen Apartmanı enkazında çalışma başlatıldı. İsmail Akçil ile kızlarının bulunması için bölgedeki güvenlik kameraları da inceleniyor. Akçil'n yakınları tarafından Dağdelen Apartmanı'nın yanındaki iş yerine ait güvenlik kameralarının kayıt cihazı bulundu. Görüntülerin incelenmesi için Van'a gönderilen kayıt cihazı enkazda hasar gördüğü için görüntüler alınamadı. Kayıt cihazı daha detaylı inceleme için Adana'ya gönderildi. Diğer taraftan, Akçil ile kızlarının bulunabilmesi için cep telefonu operatörüne yapılan başvurudan da sonuç alınamadı. İsmail Akçil'in ağabeyi Halil Akçil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin cep telefonundan yerinin tespit edilebilmesi için cep telefonu şirketine başvurduklarını kaydetti. Cep telefonu sinyallerinden kardeşinin yerinin tespit edilmesini istediklerini söyleyen Akçil, ''Cep telefonu şirketi başvurumuza olumlu sonuç vermedi. Savcılık devreye girdi, buna rağmen geniş bir alan verebildiler. Nokta olarak yer veremediler. Bize yardımcı olmadılar'' dedi. Akçil ile kızlarını arama çalışmaları Adana Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği ile Kore'den gelen Seul 911 Arama Kurtarma Timi tarafından yürütülüyor. Kore'den gelen ekibin sorumlusu Kang Woo Lee, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kore savaşında Türkiye'nin kendileri için asker gönderdiğini, bunu unutmalarının mümkün olmadığını kaydetti. Lee, ''Depremden sonra Van'da çalışma yaptıktan sonra Erciş'te kayıp şahıslar olduğunu öğrendik. Hemen buraya geldik. Kayıp kişileri bulmak için çalışıyoruz. Türk halkına olan vefa borcumuz için kayıp kişileri bulana kadar çalışacağız'' diye konuştu.