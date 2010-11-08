-DEPREMİN "KARATUSU"NU OTOBÜS DURAĞINDA UNUTTU MUĞLA (A.A) - 08.11.2010 - Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat, seminer için gittiği Muğla'daki bir otobüs durağında bilgisayar ve cep telefonunu unuttu. Edinilen bilgiye göre, Muğla'da düzenlenecek olan deprem konulu çeşitli etkinlik ve seminerler için uçakla Muğla'ya gelen UDİM Müdürü Kalafat, içinde son 5 yıllık çalışmalarının yer aldığı diz üstü bilgisayarı ile cep telefonunu bir otobüs durağında unutunca soluğu jandarmada aldı. Bunun üzerine harekete geçen Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu otobüs durağında incelemelerde bulunarak, ''parmak izi'' çalışması yaptı. Bu arada Milas Cumnuriyet Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatarak, kaybolan bilgisayarın bulunması için bölgedeki tüm güvenlik birimlerini uyardı. UDİM Müdürü DR. Doğan Kalafat, çantasını unuttuğu otobüs durağında yaptığı açıklamada, ''Batı Anadolu Fay Hatları Tırı''nın bölgedeki etkinlikleri kapsamında Muğla'ya geldiğini belirterek, şunları söyledi: ''Seminerin yapılacağı Muğla'ya gitmek için uçağa bindim ve 4 Kasım Perşembe günü akşamı İstanbul'dan uçakla yola çıktım. Uçağım rötar nedeniyle Bodrum-Milas Havalimanı'na 2 saat geç ulaştı. Bodrum'dan Muğla'ya giden son otobüsü kaçırdığım için taksi tutarak Milas-Güllük Kavşağı'na geldim. Bir süre sonra ise Muğla'ya giden bir araca bindim. Yoldayken, diz üstü bilgisayarım, telefonum ve gözlüğümün bulunduğu sırt çantasını otobüs durağında unuttuğumu fark ettim ve 1 saat içinde geri döndüm. Döndüğümde çantanın yerinde olmadığını görerek jandarmadan yardım istedim.'' -BİLGİSAYARDA SON 5 YILLIK ÇALIŞMALAR VARDI- Uçak yolculuğu öncesi çantasına yapıştırılan ve üzerinde adının yer aldığı yazıyı durakta bulduğunu anlatan Kalafat, sözlerine şöyle devam etti: ''Diz üstü bilgisayarımda son 5 yıla ait depremle ilgili kişisel çalışmalarım yer alıyordu. Kurumla ilgili veriler söz konusu değil. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle bilgisayardaki verilerin yedeklerini de alamamıştım. Bu olayın kurum adına olumsuz bir şekilde yansımasını istemem. Bilgisayarımda yurt dışında yaptığım çalışmalar, son olarak konferans verdiğim Adıyaman'da sunduğum tebliğler, veriler ve raporlar yer alıyordu. Çantayı bulan kişi iyi niyetli olsaydı, çantayı bana ulaştırırdı. Zaten bilgisayarın çok fazla maddi değeri yok ama içindeki bilgiler çok değerli. Çantamı bulan vatandaşın en yakın emniyet gücüne teslim etmesini rica ediyorum.'' Bu arada çantanın kaybolduğu otobüs durağında inceleme yapan Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ''parmak izi'' çalışması yaparken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.