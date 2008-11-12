Depremin 12. yılında yine sallandılar

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde 12 Kasım Düzce Depremi’nin 9. yıl dönümünde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremde, can ve mal kaybı olmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünce 4.0 büyüklüğünde olduğu açıklanan merkez üssü Yeniçağa olan deprem, vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Düzce Depremi’nin 9. yıl dönümünde yaşanan Yeniçağa’daki 5 kilometre derinlikteki depremde, can ve mal kaybı olmadı.12 Kasım 1999’da meydana gelen, merkez üssü Düzce olan 7.2 şiddetindeki depremde, Düzce, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca’da toplam 710 kişi ölmüş, 2 bin 678 kişi de yaralanmıştı. Bolu’da ise 48 kişi hayatını kaybetmiş, 353 kişi yaralanmıştı.