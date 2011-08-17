Depremin 12. yılında akıllanmadığımızın göstergesi

T24 - Yalova’da, 1999 depreminde 2.500 kişiye mezar olan bölgeye yeniden çok katlı bina izni verildi. İl Genel Meclisi 4 Ağustos’ta Hacı Mehmet Ovası’na ‘yoğunluk artışı kararı’ aldı. Böylece bölgede inşa edilen binalara 4 kata kadar izin sağlanmış oldu...



Vatan gazetesinin haberine göre; 17 Ağustos depreminin yıldönümünde, Yalova İl Genel Meclisi skandal bir karara imza attı. Daha önce Bayındırlık Bakanlığı tarafından “orta yoğunlaşma”ya izin verilmeyen Hacı Ömer Ovası’na, İl Genel Meclisi kararıyla bu yol açıldı. 17 Ağustos’tan sonra vatandaşların, “Ölüm ovası” dediği bölgede, 1999 yılında 2 bin 500 insan hayatını kaybetmişti. Yalova’da depremde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin olarak bildirilmişti.

İlk girişim 2006’da



Depremde 2.500 kişinin öldüğü Hacı Ömer Ovası’nın, tekrar orta yoğunluklu yapılaşmaya izin çıkması için Belediye Başkanlığı, 2006 yılında bir girişimde bulunmuştu. Ancak Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, bu isteği geri çevirmiş ve “Yalova Belediyesi’nce hazırlatılan revize imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt raporunda, imar planlarında bodrum + 2 kat olarak belirlenen kat yüksekliğini, bodrum + 3 olarak değiştirmeye yönelik plan tadilatına esas verileri içerdiği anlaşılmaktadır. Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nün 6.7. 2004 tarih ve 7815 sayılı genelgesi gereği kat yükseklikleri plan kararıyla belirlenmektedir. Bu nedenle ekteki rapor onaylanmamıştır” denildi. Belediye’nin 3 kat isteğine, Afet İşleri Genel Müdürlüğü onay vermezken, Hacı Ömer Ovası’yla ilgili düzenleme bu yıl başında tekrar gündeme geldi.

CHP’li üyeler karşı çıktı



Yalova İl Genel Meclisi, 4 Ağustos 2011 tarihinde toplandı. Toplantıda, Hacı Mehmet Ovası’nın da aralarında bulunduğu bazı bölgelerin “Orta yoğunluklu konut alanı” olarak planlamasına onay verildi. Ancak CHP’li üyeler, Afet İşleri Başkanlığı’ndan onay isteyerek, karara ‘ret’ verdi. CHP’li İl Genel Meclisi üyesi Altuğ Doğan, niye karşı çıktıklarını VATAN’a anlattı: “4 katın yolunu açtılar. Burası düşük yoğunluklu bölge olduğu için 2 katın üzerine çıkılamaz. Ancak uzun zamandır bunun planlandığı anlaşılıyor. Daha önce de Belediye Meclisi’nden geçirdiler ama askıdayken, Bursa Şehir Plancıları Odası ve Yalova İnşaat Mühendisleri Odası kat artışına itiraz etti. Olay hala yargıda.”

Mahkemelik olmuşlardı



“Biz Meclis toplantısında da Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığı’ndan onay alınmasını istedik. Ama ortada öyle bir yazı da yok. İşin bir başka garip tarafı da şu; Belediye Meclisi bundan 1 sene önce burada yoğunluk artışı kararı aldı. Ama Valilik, ‘küçük planlar büyük planlara uymak durumunda’ diyerek, Belediye Başkanlığı’nı mahkemeye verdi. Şimdi yargının etrafında dolanabilmek için bu planı çıkartmak istiyorlar.”

O imzayı atan katildir



Yalovalı, Çalışma eski Bakanı Yaşar Okuyan, son karara sert tepki gösterdi: “1999 depremi öncesi aynı bölgede önce 2, 3 katla başladılar. Sonra 7 katla kadar çıktılar. O dönemde de bunu ağır şekilde eleştirdim. 7 katlı binalar orada dururken, 17 Ağustos felaketi yaşandı. Bugün yine aynısı yapılıyor. Bu kararın altına imza atanlar, vukuu bulacak bir depremde ölümlerin birinci derecede sorumlusu olacaktır. Net söylüyorum imzaları atanlar katildir.”

Yaptığı bina çöktü enkazında 8 kişi öldü



1999 yılında 2 bin 500 kişinin öldüğü bölgeye yeniden kat izni isteyen Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal hakkında o dönemde müteahhit olarak yaptığı binaların yıkılması sonucu davalar açıldı. Müteahhit olarak Koçal’ın yaptığı Elmalık Yolu’ndaki bina yıkılmış, 8 kişi hayatını kaybetmişti. Bir süre kaçan Koçal, daha sonra teslim olmuş tutuklanarak Bursa Cezaevi’ne konulmuştu. 1999-2004 yılları arasında açılan davalar zaman aşımı nedeniyle düşerken, Koçal da yeniden belediye başkanı seçildi.

133.683 bina yıkıldı



1999’da, 17 Ağustos sabahı 03:02’de Gölcük’ü cehenneme çeviren deprem, tüm Marmara Bölgesi’nde, Ankara’dan İzmir’e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmi raporlara göre, 17.480 kişi hayatını kaybetti, 23.781 kişi yaralandı, 505 kişi sakat kaldı. 285.211 konut, 42.902 işyeri hasar gördü. Resmi olmayan bilgilere göre ise ölü sayısı yaklaşık 50.000’di. Deprem 133.683 çöken binayla 600.000 kişiyi evsiz bıraktı.

