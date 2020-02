Depremi önceden haber veren konut dönemi başlıyor

Gül KABA-Emrah GÜL/BURSA(DHA) - NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur , deprem erken uyarı sisteminin konutlarda 1 buçuk ile 2 buçuk dakika arasında devreye gireceğini söyledi. Bundan sonra yapacakları bütün projelerde olacak sistemin konut fiyatlarına yansıması olmayacağını belirten Timur, \"Yerküre ile bağlantısından ve sismik hareketten dolayı hemen erken uyarı devreye giriyor\" dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi\'nin ikinci gününde \'Gayrimenkül\'ün Geleceği\' konulu panelde konuşma yapan Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ardından DHA\'nın sorularını yanıtladı. Timur, \"Zirve çok verimli geçiyor. Hem iş dünyasından ve yurtdışından katılımcı oluyor. Fikirleri ve vizyonları tartışmak, geleceğe yönelik çözüm yollarını konuşmak bakımından çok kıymetli bir zirve\" diye konuştu.

Erken uyarı sistemiyle ilgili olarak Tayvanlı bir firma ile görüştüklerini belirten Timur, \"Yapacağımız tüm projelerde \'deprem erken uyarı sensörleriyle\', depremi 1 buçuk ile 2 dakika öncesinde uyarı veren sistemi kullanacağız. Asya\'da depremler çok olduğu için deprem erken uyarı sistemi çok önemli. Bu gelişmiş bir teknoloji, 1 yıl içerisinde tüm projelerimizde kullanacağız. Uluslararası anlaşmaları tamamlamak üzereyiz\" dedi.

\"2 AY İÇERİSİNDE 3D YAZICI İLE KONUT ÜRETECEĞİZ\"

Birçok projeyi 6 ay içerisinde hayata geçireceklerini ve Ar-Ge üzerine yapılacak çok iş olduğunu vurgulayan Timur şöyle konuştu:

\"Bunun yanı sıra Ar-Ge\'de yapılabilecek çok şey var, dün Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek de \'İnşat sektöründe Ar-Ge\'yi geliştirmemiz lazım\' dedi. Biz 4 sene önce Ar-Ge ekibimizi kurmuştuk. Şimdi Hollandalı bir firmayla anlaşıyoruz, 2 ay içerisinde Türkiye\'de 3D yazıcı ile konut üretimi yapacağız. Birçok proje üzerinde çalışıyoruz ve önümüzdeki 6 ay içerisinde bu projelerden dördünü hayata geçireceğiz. Bu projeler; deprem erken uyarı sistemi, 3D yazıcı ile ev üretmek, 3D yazıcı ile inşaat malzemeleri üretmek ve güneş enerji panellerini cephe elemanlarının içine katarak dıştan binanın aynısını görüyorsunuz ama binanın kendisini güneş enerjisiyle elektrik üretiyor gibi projeleri hayata geçireceğiz. \"

\"1 MİLYONUN ÜZERİNDE KONUT SATIŞI İYİDİR, RAKAMLARI OBJEKTİF OKUMAK GEREKİR\"

\"Gayrimenkulde ABD\'den sonra hala OECD ülkeleri arasında satışta ikinciyiz\" diyen Timur, \"Avrupa\'daki büyük üç, dört ülkenin toplamından daha fazla satış yapıyoruz. Yaklaşık 7 yıldır rekor kırılıyor, her sene rekor kırılması sağlıklı değil, sürdürülebilir de değil. Faizler yüksek, faizler düşünce konuta ilgi daha fazla artıyor. Ama Türkiye\'de 1 milyon üzeri konut satışı her zaman konut satışının çok iyi olduğu anlamına geliyor. En son 1 milyon 400 bindi. Şu anda da yüzde 1, 2 puan azalma var gibi görünüyor o da 1 milyon 350 bin eder ama 1 milyonun üzeri herhangi bir rakam çok iyi bir konut satışıdır. Avrupa\'nın en büyüğü 500 bin satabiliyor, 1 milyon demek Avrupa\'nın iki katı demek o yüzden rakamları objektif okumak gerekir. Her sektörde yükselme ve düşme olması oldukça normal\" diye konuştu.

\"KONUT FAİZLERİ GELİR MATRAHINDAN DÜŞÜLEBİLİR\"

Konut faizlerinin gelir matrahından düşülebileceğini dile getiren Timur, \"Faizlerle ilgili, belki konut kredisinin faizi gelir vergisi matrahından düşülebilir. Bu sefer ödediğiniz biraz piyasaya, makro ekonomiye bağlı bir şey. Böylece konut alacak vatandaşın faiz maliteyi ve masrafı azalmış olur\" dedi.

\"YÜKSELEN DÖVİZ KURLARI YATIRIMCININ İŞTAHINI ETKİLİYOR\"

Döviz kurlarının yükselmesinin her sektörde olduğu gibi maliyetlere ciddi yansıması olduğunu vurgulayan Timur, \"Subvanse edebilmeniz mümkün değil, çeşitli korunma yöntemleri var onu da kısmi olarak yapabiliyorsunuz. En önemlisi de doların yükselmesi tüketicinin yatırım iştahını etkilediği için en büyük etkisi de o. Bu coğrafyada bu kadar şey yaşanırken böyle bir volatalite olması da normal. Yine de bunlara dayanan bir ekonomimiz var şükretmek gerekiyor\" şeklinde konuştu.

\"2018 YILINDAN İTİBAREN KONUT FİYATLARI YÜKSELECEK\"

Döviz artışı ve maliyetlerinin yükselmesi neticesinde 2018 yılından itibaren konut fiyatlarının yükseleceğini vurgulayan Timur, şunları söyledi:

\"2018 yılını inşaat sektörü 1 milyon 300- 400 bin arasında satışla kapatır, önemli bir satış rakamı olur. Yatay bir seyir takip eder. Makro ekonomik olarak dünyada önemli bir finansal sorun olmazsa; 2018 yılından itibaren konut fiyatları yükselmeye başlar. 2 buçuk yıldır, maliyetler çok yükseldi fiyatlara yansıtılmadı. Bugüne kadar geçmişte 10, 20, 30 yıllık trende baktığımız zaman döviz artışından sonra gayrimenkul artışı onu 2 buçuk yıl geriden takip edip, sonra hep döviz artışını geçmiştir. Konut fiyatları hem döviz artışından dolayı artacak hem maliyetler son noktada olduğu için ister istemez 2 buçuk yıldır fiyatlara yansıtılamıyor, bundan sonra konut fiyatlarına yansıtılacak.\"

