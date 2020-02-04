Depremi 25 saniye öncesinden bilmek mümkün mü?

Kendilerini “Çılgın Mühendisler” olarak tanımlayan bir ekip depremi 5 ila 25 saniye öncesinden bildiren bir cep telefonu uygulaması geliştirdiler.

Projeyi geliştiren Alper Göknar, Ömer Tarhan Divarcı ve Caner Kılınç, Almanya’da bir elektronik firmasının, Potsdam Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği sensörleri Marmara’nın çeşitli noktalarında kurulan istasyonlara yerleştirdiler.

Uygulamayı geliştiren ekip bu sensörler sayesinde Marmara'daki bir depremin kullanıcılara 5-25 saniye öncesinden bildirileceğini söylüyorlar.

Proje evlerde, okullarda, hastanelerde ve fabrikalarda kullanılabilecek

Projede yer alan Alper Göknar sistemi anlattı. Projeyi geliştirmeden önce depremin hep 5-8 saniye öncesinde duyurulabilmesinin mümkün olduğunu ve bu süreyi arttırmak amacıyla proje geliştirdiklerini söyledi.

Göknar, Tokyo Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan Honkora Yoshimori'nin projesinden ilham aldıklarını, Potsdam Üniversitesi’nde geliştirilen 6 tane sensörü Türkiye’ye getirdiklerini ifade ediyor.

Ekip gönüllü yazılımcılarla bir cep telefonu uygulaması geliştiriyorlar.Proje evlerde, okullarda, hastanelerde ve fabrikalarda kullanılabilecek.

Deprem anında ve sonrasında iletişimi sağlayacak

Sistemin henüz devreye sokmadıkları özelliklerinin de olduğunu dile getiren Göknar, "'Bir deprem anında çöken GSM (Mobil iletişim için küresel sistem anlamına gelen cep telefonu iletişim protokolü) hatlarına rağmen nasıl iletişimi devam ettirebilir?” sorusunun da yanıtını bulmaya çalıştım. Bir cihaz ile bunu da hallettik. Her biri mini bir baz istasyonu çalıştıracak şekilde bir network (İletişim ağı) oluşturduk. Bu sayede deprem anında ve sonrasında iletişimi sağlayabileceğiz" dedi.

"Kaynağa İhtiyacımız var"

Projelerini daha geniş bir alana yaymak için kaynağa ihtiyaçları olduğunu ifade eden Göknar, “Bizim öncelikle kaynağa ihtiyacımız var, bu sayıyı 100'lere çıkartacak finansal desteğe ihtiyacımız var. ikincisi sadece cihaz değil, uygulamanın yazılımı ve üzerinde çalışacağı servisleri de milyonlarca insana hızlı bir şekilde yanıt verecek donanımlarla desteklememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Uygulamanın Android ve İOS sürümlerinin de olduğunu belirten Göknar uygulamanın 1,5 liraya edinilebileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda IOS işletim sistemi için bu uygulamamız açık, isteyenler oradan indirebilir. Aylık bir ekmek parası aslında.1,5 liralık bir katkıda bulunarak hem alabilir hem bize destek olabilirler. Android için yaptığımız uygulama şu anda herkese açık değil, sadece izin verdiğimiz kişiler kullanabiliyor ama önümüzdeki günlerde onu da herkese açmayı planlıyoruz."