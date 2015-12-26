'Depreme dayanıksız' raporu verilen bina dinamitle yıkılmadı, bakan töreni terk etti

İstanbul Maltepe'deki Zümrütevler Mahallesi Çağlayan Sokak’ta deprem riski taşıdığı gerekçesiyle çürük raporu verilen sitenin yıkımı için Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı'nın katılımıyla düzenlenen tören, "binanın yıkılmaması" sebebiyle yarıda kaldı. Depremde yıkılma riski taşıyan binanın dinamitlerle yıkılmaması konusunda açıklama yapmayan Bakan Sarı törenden ayrılırken; vatandaşlar yaşananlara, "Çürük çıkarttılar, dinamit bile yıkamadı. Çürük olmadığını herkes gördü. Zorla çıkartıldık biz buradan. Rantsal dönüşüm" diye tepki gösterdi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Maltepe Zümrütevler Mahallesi Çağlayan Sokak’ta deprem riski taşıdığı gerekçesiyle rapor verilen site bu sabah törenle yıkılacaktı. Dinamitler yerleştirildi. Birinci patlamada binadan sadece birkaç parça düştü. İkinci patlamada dinamitlerin binanın 5 kat çöktü 6 kat ayakta kaldı. Dinamitler patlayıp bina yıkılmayınca daha önce orada ikamet eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Sağlam binaları rant için yıkıldığını söyleyen bir vatandaş, “Binalar sağlamdı. Ranta kurban gitti diye düşünüyoruz. Ne kadar dinamit attılar yıkılmadı.” diye konuştu.

"Neden yıkılmadığını bilmiyoruz, binanın içerisinde 1 gram bile patlayıcı madde kalmadı"

Yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi Mehmet Güler ise “Beklenen bir sonuç değildi bizim için. Bu güne kadar 22 patlatmanın hepsi başarılıydı. İçinde 2 bin delik ve birbirine bağlanan sistem var. Bağlantılardan bir hata olmuş olabilir. Daha evvelki yaptığımız patlatmalar gibi binanın tamamen yerle bir olmasını bekledik. Bina yan yattığı için bu halde risk taşıyor. Bu binada uzun boğumlu ekskavatörle yıkacağız. Neden yıkılmadığını tam olarak bilmiyoruz. Binanın içerisinde 1 gram bile patlayıcı madde kalmadı.”

"Çürük olmadığını herkes gördü, zorla çıkartıldık biz buradan; rantsal dönüşüm"

Daha önce yıkılan binada ikamet eden bir kadın ise, “Sisteme, düzene kapak olsun bu. Başka ne söyleyebilirim? Çürük çıkarttılar, dinamit bile yıkamadı. Çürük olmadığını herkes gördü. Zorla çıkartıldık biz buradan. Rantsal dönüşüm.” şeklinde tepki gösterdi.

Bu arada, yıkım töreni için gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı ise gazetecilere açıklama yapmadan yıkım yerinden ayrıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Başbakanlık'tan da Türkiye'de ilk olması nedeniyle yıkım anının canlı olarak takip edildiği ve Bakanın da bu nedenle yıkım alanına gelerek yıkımı takip ettiği bildirildi. Yıkım sonrası Bakan Fatma Güldemet Sarı'nın çok sinirlendiği ve bazı profesörleri azarladığı da iddia edildi.