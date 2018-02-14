Depreme dayanıksız ortaokulun tadilatı 6 yıldır bitmedi

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, 2012 yılında duvarlarında çatlak tespit edildiği için depreme dayanıksız raporu verilerek boşaltılan Nazime Tatlıcı Ortaokulu\'nda yaklaşık 6 yıldır eğitim verilmiyor. 2013- 2015 yılları arasında güçlendirme çalışması yapılan, ancak uzman ekiplerin projenin binaya uyumlu olmadığı gerekçesiyle onay vermediği okulda, geçen yıl yeniden güçlendirme çalışması yapıldı. Bu kez de güçlendirme çalışması, binanın kanalizasyon koduna uymadığı gerekçesiyle, okul eğitime açılamadı.

Merkez Kayapınar ilçesinde 2 bin 500 öğrenciye eğitim verilen 24 derslikli Nazime Tatlıcı Ortaokulu, 2012 yılında duvarlarındaki çatlaklar nedeniyle tadilat için boşaltıldı. Okulun ilkokul kısmında eğitime devam edilirken, onarım amaçlı boşaltılan binadaki öğrenciler ilçedeki Vehbi Koç Ortaokulu\'na gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün talimatıyla 2013 yılında binaya güçlendirme çalışması yapıldı. Nazime Tatlıcı Ortaokulunun resmi web sitesinden 13 Kasım 2014 tarihinde yapılan duyuruda, \"Okulumuz binası yapılan araştırmalar sonucu depreme dayanıksız çıkmıştır ve hakkında yıkım kararı verilmiştir. Şu anda binaya girmek tehlikeli ve risklidir. Bu sebeple alınan kararla geçen yıl olduğu gibi 2014-2015 eğitim-öğretim yılında da Kayapınar İlkokulu\'nun binasında misafir okul olarak eğitime devam edecektir\" denildi.

Okulun internet sitesinde yapılan ve depreme dayanaksız olduğu ve yıkılmasına karar verildiği uyarısına rağmen binada yapılan ve 2015 yılında tamamlanan güçlendirme çalışmalarını inceleyen uzman ekipler, projesinin okula uyumlu olmadığını belirleyerek iptal kararı verdi. 2017 yılında ise okulun tekrar eğitime devam edebilmesi amacıyla Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü yeni proje talep ederek, ihale yaptı. İhalenin ardından okulda yeniden başlatılan güçlendirme çalışmaları, 2018\'in Ocak ayında tamamlandı. İnceleme yapan uzman ekipler ve yetkililer, okul binası için geçici kabul yaptı. Geçen ay eğitime başlanılması beklenen okulun bu kez de kanalizasyonunda kod farkı olduğu ortaya çıkınca, yine eğitime başlanılamadı.

Okul çevresinde oturan veliler, çocuklarının uzak mesafelerdeki okullara gittiğinden yakınarak, yaklaşık 6 yıldır eğitimin yapılmadığını söyledi. Aileler bir an önce okuldaki çalışmaların tamamlanarak, eğitime açılmasını istedi.

Okulda öğrenim gören bazı öğrenciler ise yetkililere seslenerek,\"Bir AVM 3-4 yılda tamamlanırken, bizim okulumuz 6 yıldır bitirilemedi\' diye konuştukları videoları sosyal medya aracılığı ile paylaşarak yardım istedi.



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