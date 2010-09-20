-DEPREME DAYANIKSIZ 3 BİNADA EĞİTİME BAŞLANMADI İZMİR (A.A) - 20.09.2010 - Birinci derece deprem bölgesinde yer alan İzmir'de, depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 3 ilköğretim okulunda eğitime başlanamadı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Rağip Üye, yaptığı açıklamada, İzmir İl Özel İdare'nin son çalışması doğrultusunda Çiğli Ali Şir Nevai İlköğretim Okulu, Tire Melahat Aksoy İlköğretim Okulu ve Gaziemir Dokuz Eylül İlköğretim Okulu'nun güçlendirme programına alındığını bildirdi. Bu okullarda eğitime başlanamadığını belirten Üye, buralardaki 1941 öğrencinin yakın okullara yönlendirildiğini, eğitimlerinde aksama olmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Üye, okulların güçlendirilmesi için gerekli kaynağın sağlandığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Bu 3 okulumuzu boşalttık. Güçlendirmeleri 2. döneme kadar bitirmeyi planlıyoruz. Deprem Türkiye'nin, İzmir'in kaderi. Velilerin aklına 'Okul çürüktü de şimdiye kadar niye çocuklarımızı orada tuttunuz?' diye bir şey gelmesin. Bilsinler ki okullar, oturdukları konutlardan çok daha sağlam. 2000 yılında çıkan deprem yönetmeliğinde binaların demir sayısı, çimento oranı yükseltildi. Okullar bu yönetmeliğe uyumlu hale getirilmeye çalışılıyor. Bir inceleme yapılsa, okullar İzmir'deki evlerin yüzde 70'den daha dayanıklı çıkar.'' Öğrencilerin yönlendirildiği okullarda ikili eğitim uygulanması düşünülüyor. Çiğli Ali Şir Nevai İlköğretim Okulu'nun 596, Tire Melahat Aksoy İlköğretim Okulu'nun 414, Gaziemir Dokuz Eylül İlköğretim Okulu'nun 931 öğrencisi bulunuyor. -30 OKULDAN 27'Sİ BİTİRİLDİ- Kentte, daha önce 2008-2009 Eğitim Öğretim yılı öncesinde de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 44 okulda eğitime başlanmamıştı. Okullardan 6'sının yıkılıp yeniden yapılması kararlaştırılmış, 6'sında da ikinci binalar inşa edildiği için güçlendirme çalışmasına gerek olmadığı bildirilmişti. Kalan 32 okuldan Karşıyaka Kız Meslek Lisesi, bir hayırsever tarafından yıkılarak yeniden yaptırılmış, Torbalı Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi ise başka bir binanın bulunması üzerine güçlendirme programından çıkarılmıştı. Güçlendirme programına alınana 30 okuldan 27'si geçen eğitim öğretim yılı sonu itibariyle tamamlanmıştı. Henüz güçlendirilmesi yapılamayan Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi ve Aliağa Mesleki Teknik Eğitim Merkezi'ne ait atölye için ödenek beklendiği, lisede eğitime okulun ikinci binasında devam edileceği öğrenildi. Menemen Koyundere İlköğretim Okulu'nda da eğitime okulun ek binasında başlanacağı, okulun arsasıyla ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından güçlendirme yapılabileceği ifade edildi.