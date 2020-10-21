Depreme canlı yayında yakalanan Başbakan'ın o anları...

İzlanda’nın başkenti Reykjavik’da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında evinde bulunan ve Washington Post’un sorularını yanıtlayan İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, evi sallanmaya başlayınca kısa süreli bir şok yaşadı.
“Aman tanrım deprem oluyor” diyen İzlanda Başbakanı, "Evet, iyimim ev de hala yerinde duruyor, endişelenmeyin" ifadesinin ardından program sunucusunun sorularını yanıtlamaya devem etti.
Dünya çapında depremleri ölçen ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünü 5.6, merkez üssünü ise başkent Reykjavik’in güneybatısındaki Hafnarfjordur şehrinin 10 kilometre yakını olduğunu açıkladı.
44 yaşındaki Katrin Jakobsdottir, 2017'den beri İzlanda'nın Başbakanı.