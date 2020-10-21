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Dünya

Depreme canlı yayında yakalanan Başbakan'ın o anları...

“Evet iyimim, ev de hâlâ yerinde endişelenmeyin”

21 Ekim 2020 14:31

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, evinden katıldığı Washington Post canlı yayında depreme yakalandı. Kısa süreli şok yaşayan Jakobsdottir, “Evet iyimim, ev de hâlâ yerinde endişelenmeyin” diyerek röportaja devam etti.

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