T24 LogoT24 Logo
Yaşam

DEPREMDE SİYANÜR SIZINTISI ENDİŞESİ İSTANBUL (A.A)

20 Mayıs 2011 03:49

-DEPREMDE SİYANÜR SIZINTISI ENDİŞESİ İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, ''Umarım bu deprem, son günlerde bölgede bir barajla ilgili gündeme gelen siyanür sızıntısını artırmaz, ancak olumsuz etkilemesi kuvvetle ihtimaldir'' dedi. Görür, Simav'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Simav bölgesinde, kuzeybatı güneydoğu doğrultusunda ''Simav Fayı''nın olduğunu belirtti.  Naci Görür, bu fay hattının çok sayıda irili ufaklı faylardan meydana geldiğini ve çok aktif bir kuşak olduğunu dile getirdi.  Bu kuşak üzerinde zaman zaman irili ufaklı depremlerin meydana geldiğini kaydeden Görür, kuşağın Gediz yöresini de kapsadığını ifade etti. Görür, şunları söyledi:  ''Şu an çok net bilgiler daha ulaşmadı, ancak deprem 25-30 kilometre derinlikte meydana gelmiş. 5.7-5.9 büyüklükleri arasında. Bu tür depremlerde genelde can veya mal kaybı olması beklenmez, ancak, bizim ülkemizde özellikle kırsal kesimlerde yapıların depreme dayanıksız olmasından dolayı bu tür kayıpları yaşayabiliyoruz. Umarım bu deprem, son günlerde bölgede bir barajla ilgili gündeme gelen siyanür sızıntısını artırmaz, ancak olumsuz etkilemesi kuvvetle ihtimaldir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24