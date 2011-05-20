-DEPREMDE SİYANÜR SIZINTISI ENDİŞESİ İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, ''Umarım bu deprem, son günlerde bölgede bir barajla ilgili gündeme gelen siyanür sızıntısını artırmaz, ancak olumsuz etkilemesi kuvvetle ihtimaldir'' dedi. Görür, Simav'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Simav bölgesinde, kuzeybatı güneydoğu doğrultusunda ''Simav Fayı''nın olduğunu belirtti. Naci Görür, bu fay hattının çok sayıda irili ufaklı faylardan meydana geldiğini ve çok aktif bir kuşak olduğunu dile getirdi. Bu kuşak üzerinde zaman zaman irili ufaklı depremlerin meydana geldiğini kaydeden Görür, kuşağın Gediz yöresini de kapsadığını ifade etti. Görür, şunları söyledi: ''Şu an çok net bilgiler daha ulaşmadı, ancak deprem 25-30 kilometre derinlikte meydana gelmiş. 5.7-5.9 büyüklükleri arasında. Bu tür depremlerde genelde can veya mal kaybı olması beklenmez, ancak, bizim ülkemizde özellikle kırsal kesimlerde yapıların depreme dayanıksız olmasından dolayı bu tür kayıpları yaşayabiliyoruz. Umarım bu deprem, son günlerde bölgede bir barajla ilgili gündeme gelen siyanür sızıntısını artırmaz, ancak olumsuz etkilemesi kuvvetle ihtimaldir.''