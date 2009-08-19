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Depremden sonra tedavi görmüş

Emel Sayın 17 Ağustos Marmara depreminden sonra psikolojik tedavi gördüğünü açıkladı.

19 Ağustos 2009 03:00

Emel Sayın 17 Ağustos Marmara depreminden sonra psikolojik tedavi gördüğünü açıkladı.

Kocaeli'deki Kimsesiz Çocuklara yardım eli uzatmak için Ferhat Göçer'le konser veren Emel Sayın, bir itirafta bulundu: "Deprem gecesi Ulus'taki evimdeydim.Öleceğimi düşündüm.Uzun süre psikolojik tedavi gördüm."

Minik Kalplerle El Ele Derneği’nin (MİKA-DER) Kocaeli’deki kimsesiz çocuklara yardım eli uzatmak amacıyla organize ettiği konserde, Emel Sayın ve Ferhat Göçer aynı sahneyi paylaştı. Kuruçeşme Arena’daki konserin sunuculuğunu ise İclal Aydın üstlendi.

Konserin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Emel Sayın, 17 Ağustos Marmara Depremi’nden sonra psikolojik tedavi gördüğünü açıkladı. Sayın, “Deprem gecesi Ulus’taki evimdeydim. Uzun süre etkisinden kurtulamadım ve psikolojik tedavi gördüm. Daha sonra evimi değiştirdim ve İstanbul dışına taşındım. Depremden sonra hayatımı ve dünyaya bakış açımı değiştirdim” dedi.

 Konsere, ünlü işadamı Ali Ağaoğlu da yardımcısı Roza Kar ve sevgilisi Sofia ile birlikte katıldı. İnşaat sektörünü eleştiren Ağaoğlu, “İstanbul’daki konutların yüzde 70’i oturabilecek nitelikte değil. Büyük bir deprem bekleniyor ama binalarımızın durumu içler acısı. Hepsini yıkıp, yeniden yapmalıyız” diye konuştu.

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