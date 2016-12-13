Depremden sonra kıyıya vuran nesne görenleri şaşırttı!

Yeni Zelanda'nın en kalabalık bölgesi olan Auckland'de karaya vuran devasa boyuttaki nesne, görenleri şaşırttı.

Daily Mail gazetesinin haberine göre; Yeni Zelanda’da yaşayan Melissa Doubleday adlı bir kadın, Auckland’in yakınlarındaki Muriwai Plajı’ndan arabayla geçtiği sırada, kıyıda garip bir görüntüyle karşılaştı.

Doubleday, uzaktan gördüğü garip nesneyi ilk bakışta kıyıya vuran ölü bir balina sandı. Fakat ilginç görüntüye biraz daha yaklaştığında, kaya midyeleriyle ve okyanus suyunun sürüklediği ağaç dallarıyla kaplı büyük bir cisim olduğunu fark etti.

Yeni Zelanda’da geçen ay yaşanan 7.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, deniz tabanı en az iki metre yukarı çekilmiş ve kıyıda ortaya çıkan ilginç manzaralar herkesi şaşırtmıştı.

Bilim insanları deniz tabanı seviyesinin yaklaşık iki metre yüzeye yaklaştığını ve böyle bir görüntüyle daha önce hiç karşılaşmadıklarını ifade etmişti.