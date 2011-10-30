-Depremden sonra 200 bebek dünyaya geldi VAN (A.A) - 30.10.2011 - Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde depremden bu yana 200 bebek dünyaya geldi. Van'da 23 Ekimde saat 13.41'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından geçen sürede 200 bebek dünyaya gözlerini açtı. Anne adaylarının bir bölümü, depremden sonraki ilk iki günde çocuklarını hastane bahçesinde kurulan çadırda dünyaya getirdi. 17'si kadın doğum uzmanı 200 personel, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çalışmalarını dönüşümlü olarak 24 saat boyunca sürdürüyor. Erciş'ten gelen, kimlik bilgilerine göre 59 yaşında olan ancak gerçek yaşının 47 olduğu bildirilen Naime Adıyaman, büyük bir acı ve hüzün ortamında 10'uncu çocuğunu dünyaya getirdiğini söyledi. Doğum sancıları başladığında çadırda bulunduğunu ifade eden Adıyaman, ''Doğum sancılarım artınca hastaneye geldik ve doğum yaptım. 10. çocuğumu dünyaya getirdim. Bize çok yardımcı oldular. Hastaneden çok memnunuz. Çadırda kaldığımız için bebeğimizi çarşafa sardık. Zıbın takımı ve çocuk bezi istiyoruz'' diye konuştu. Hastanede doğum yapan, Erciş'in Kocapınar köyünden gelen Esma Kısa ise evlerinin depremde yıkıldığını ve çadırda kaldıklarını belirtti. Depremden kurtulduğu ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Kısa, ''Çocuğuma hemşireler Sena ismini verdi. Allah devletten razı olsun'' diye konuştu.