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Depremden önce deniz suyu 30 metre çekildi iddiası

Akyaka'da meydana gelen deniz suyu çekilmesinin her yıl yaşandığı belirtildi

23 Ocak 2020 20:32

Muğla'nın Ula ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden Akyaka'da deniz suyu, 30 metre kadar çekildi. 

Ula ilçesine bağlı Akyaka’da, gel-git sonrası denizde yaklaşık 30 metre çekilme meydana geldi.

İlk kez denizde çekilmeyi görenler şaşkınlık yaşarken, bir yandan da doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kıyıda kumlarda adacıklar oluştu, çocuklar adacıkların üzerinden atlayarak uzun süre oyun oynadı.

Çevredeki esnaf ve balıkçılar, denizin çekilmesinin her yıl bu aylarda yaşandığını belirterek, depremlerle ilgisi bulunmadığını söyledi. (DHA)

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