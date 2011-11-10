Depremden kurtuldular, çadırda zehirlendiler

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Kızılay: O çadırlar Kızılay'a ait değil





Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından evleri hasar gören Vural ailesinin, Aydınlar beldesindeki Atatürk Mahallesi'nde, Türk Kızılayı'nın verdiği çadırda yaşadığını söyledi.Vural ailesinin havanın soğuk olmasından dolayı çadırda soba yaktığını ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:“Vural ailesinin evi 23 Ekim'de yaşanan Van depreminde hasar gördü. Aile Adilcevaz'a bağlı Aydınlar beldesinde Kızılay'ın verdiği çadırda yaşamlarını sürdürüyordu. Vural ailesi gece havanın soğuk olmasından dolayı çadırda soba yakmış. Sobayı yaktıktan sonra rüzgarın içeri girmemesi için çadırın hava alan yerlerini kapatmış. Havanın rüzgarlı olmasından dolayı, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından, 6 kişilik Vural ailesi zehirlendi. Ancak bu aileden Derya (13) ve Umut Vural (14) yaşındaki çocuklar da hayatını kaybetti. Ailenin diğer 4 ferdi ise Adilcevaz Onkoloji Hastanesi ve Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.”Türk Kızılayından, “Kaldıkları Kızılay çadırında sobadan zehirlendikleri” iddia edilen ve bu olaydan dolayı 2 çocuklarını kaybeden Vural ailesi ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.Acı olayın yaşanmasının hemen ardından Türk Kızılayına bağlı olarak bölgede çalışma yürüten psikososyal destek uzmanlarının, Vural ailesi ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdikleri, görüşme sırasında Vural ailesinin, “Depremden sonra belde belediyesinin dağıttığı çadırda kalırken odun sobası yaktıkları için karbonmonoksit gazına maruz kaldıklarını” ifade ettikleri belirtilen açıklamada, şöyle denildi:“Vural ailesi, depremden sonraki süreçte hiçbir zaman Türk Kızılayının çadırlarında kalmamıştır.Belde belediyesinin dağıttığı çadır, hava geçirmeyen PVC malzemeden üretilmiştir ve içerisinde soba kullanılması uygun değildir. Ailenin kullandığı ve üzücü olayı yaşadığı bu çadır, Türk Kızılayı ekibi tarafından fotoğraflanmıştır.Türk Kızılayının kendi üretimi olan Türk tipi çadırlar ise hava geçirgenliği olan fakat içerisindeki ısıyı koruyan özel bir malzemeden üretilmiştir. Bu çadırların içerisinde katalitik soba ve elektrikli ısıtıcılar rahatlıkla kullanılabilmektedir.”Katı yakıtların kullanıldığı sobaların, dünya üzerinde üretilen hiçbir çadır için uygun olmadığı ve insan hayatı için büyük tehlike oluşturduğu ifade edilen açıklamada, “Bu sebeple Türk Kızılayının afetzedelerin kullanımına sunduğu Türk tipi çadırlarda, çadır içerisinde katı yakıtlı soba kullanılmaması için uyarı etiketleri bulunmaktadır. Bu etiketlerde tehditler ve kullanım önerileri açık olarak ifade edilmiştir” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Vural ailesine baş sağlığı dileğinde bulunuldu ve böylesine acı olayların tekrarlanmaması temenni edildi.