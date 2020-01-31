Depremden 2.5 ay önce yapılan Elazığ’a konteyner ihalesi ‘pahalı’ diye iptal edilmiş

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre AFAD'ın ihalesinin amacı, “Meydana gelebilecek afet ve acil durum hallerinde, afetzedelerin barınma ihtiyaçları doğrultusunda gereksinim duyacakları malzemelerin depolanması için konteynerlerin hızlı ve etkin bir şekilde karşılanması” olarak belirlenmişti.

İhale yapılsa, Elazığ'daki lojistik deposuna da 5 konteyner gönderilecekti. Toplamda ise 142 konteyner alınacaktı. İhale 1 Kasım'da iptal edilirken, buna gerekçe olarak “Bütün tekliflerin, alıma ayrılan ödeneğin yaklaşık maliyetinin çok üzerinde olması” gösterildi.

Konteynerlerin içerisinde olası bir afet anında kullanmak üzere jeneratör, kırıcılar, aydınlatma cihazları, battaniyeler, sedyeler, emniyet şeridi bandı, ilk yardım çantası, su tankı, yakıt tankı gibi çeşitli malzemeler bulunuyor. Türkiye'de birçok ilçede afet konteyneri bulunmazken, Elazığ depremi sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 adet tam donanımlı deprem konteynerini bölgeye göndermişti.

TIKLAYIN - Doğu Anadolu fayı harekete geçti; Elazığ 6,6 ile sarsıldı