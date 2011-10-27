Depremden 100 saat sonra kurtarıldı

T24 - Van'daki depremden yaklaşık 100 saat sonra, İmdat Padak isimli genç enkaz altından sağ kurtarıldı. 18 yaşındaki Padak'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Erciş'ten, 7.2'lik depremden yaklaşık 100 saat sonra sevindirici bir haber geldi.
Zeylan Caddesi'ndeki Aydın Apartmanı'nda arama-kurtarma çalışmalarına ağırlık veren Azerbaycan'dan gelen ekipler, 18 yaşındaki İmdat Padak'ı enkazdan sağ çıkarmayı başardı.
Bilincinin açık olduğu gözlenen Padak, hastaneye kaldırılırken, burada yapılan müdahalenin ardından ambulans helikopterle Van'a gönderildi.
Padak'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir travmasının olmadığı sadece su kaybının olduğu bildirildi.
İmdat Padak'ın Kızılören Köyü'nden dershaneye gelen ve üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci olduğu öğrenildi.