Depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazından üç kişinin cansız bedeni çıkarıldı

İzmir'i vuran depremde yıkılan yedi katlı Doğanlar Apartmanı’nın enkazından üç kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde yıkılan yedi katlı Doğanlar Apartmanı’nın enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler, saat 09.30 sıralarında enkaz altından üç kişinin cansız bedenini çıkardı.

Enkazdan çıkarılan vatandaşların kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin Çiğdem Gümüşel, oğlu Rüzgar Gümüşel ve Çiğdem Gümüşel'in annesi Belkıs Onat olduğu belirtildi.

Doğanlar Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar 14’ü sağ toplam 24 kişi çıkarıldı.