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Politika

Depremde telef olan hayvanlar tazmin edilecek VAN (A.a)

27 Ekim 2011 03:00

-Depremde telef olan hayvanlar tazmin edilecek VAN (A.a) - 27.10.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Van'daki depremde hasar gören ve taşınamaz durumda olan binaların yüzde 90'ını tespit ettiklerini, vatandaşların sadece sıva çatlağı olan binalara taşınabileceklerini söyledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ise depremde ölen hayvanların tazmin edileceğini, isteyen vatandaşlara hayvan, isteyene parasal bedelinin verileceğini bildirdi. Bayraktar ve Eker, Van'da ortak basın toplantısı düzenledi. Bayraktar, devlet olarak olaya daha çok hakim oldukları bir noktaya geldiklerini söyledi. Bakanlığına bağlı ekiplerin 3 gündür hasar tespit çalışmalarını sürdürdüklerini, taşınamaz binaların yüzde 90'ını tespit ettiklerini kaydetti.  Vatandaşların sadece sıva çatlağı olan binalara taşınabileceklerini kaydeden Bayraktar, bundan sonra isteyene değil yerinde tespit sonucu belirlenen ihtiyaç sahiplerine çadır verileceğini bildirdi. Bayraktar, 'Kimse buralara çadır için gelmesin'' dedi. Bakan Eker de depremde telef olan hayvanların tazmin edileceğini, isteyene hayvan, isteyene bedelinin verileceğini belirterek, hayvanlarını kestirmek isteyen vatandaşlara ise Et ve Balık Kurumunun yardımcı olacağını bildirdi. Eker, çadır hayvan barınakları kuracaklarını, bunların 20 gün içinde temin edileceğini söyledi.

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