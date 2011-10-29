-Depremde ölü sayısı 582, sağ çıkanların sayısı 188 ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da meydana gelen depremde bugün saat 14.00 itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 582 olduğunu, 188 vatandaşın da enkazdan sağ çıkarıldığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, ''Bugün saat 14.00 itibarıyla Van'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 582. 188 vatandaşımız da enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Bugüne kadar sağlık ekiplerince hastanelere sevk edilen ve kendi imkanlarıyla hastanelere başvuran yaralı sayısı 4 bin 152'ye ulaştı'' ifadelerine yer verildi. Başbakanlıkça, Van Valiliğine acil ihtiyaçların karşılanması için 13 milyon TL ödenek gönderildiği belirtilerek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla açılan yardım kampanyasında 22 milyon 320 bin TL nakdi yardım toplandığı ifade edildi. 48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanlarının, 33 Türk Hava Yolları, 37 askeri ve 18 adet özel kargo uçağı olmak üzere toplam 88 uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edildiği bildirildi. Çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için 7 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 10 uçakla ulaşım zinciri oluşturulduğuna ve sevkıyatın devam ettiğine işaret edilen açıklamada, karayoluyla da ihtiyaç malzemelerinin naklinin sürdüğü belirtildi. Kalıcı konutların inşası için TOKİ'nin görevlendirildiğine ve afetzede konutlarının en kısa sürede tamamlanacağı vurgulanan açıklamada, geçici barınma amacıyla da yeteri kadar konteynerin üretimi için çalışmalara başlandığı, konteynerlerin en kısa zamanda bölgede kurulmasının planlandığı ifade edildi. Açıklamada, Batman'da bulunan 260 konteynerin bakım ve onarımı için Başkanlıkça Batman Valiliğine 600 bin TL ödenek gönderildiği ve konteynerler kullanıma hazır hale getirildikten sonra bölgeye gönderileceği de bildirildi. -Psikososyal destek verilmesi için 30 adet sahra çadırı- Deprem bölgesine toplam 4 bin 440 arama kurtarma, bin 710 sağlık personeli, 18 arama köpeği, 651 iş makinesi ve araç, 7'si hava ambulansı olmak üzere 146 ambulans, 6 tanesi faal olmak üzere 11 seyyar hastane, 143 jeneratör, 77 projektör, 95 seyyar tuvalet, 40 bin 721 çadır (6 bin 88'i yurt dışı), 54 toplu barınma çadırı, 69 genel maksat çadırı, 65 prefabrik ev, 2 bin 300 Mevlana evi, 159 bin 360 battaniye, bin 179 yorgan, 37 seyyar mutfak, 3 bin 51 mutfak seti, 6 bin 899 katalitik soba, 5 bin 792 uyku tulumu, bin kampet ve 1 mobil fırın gönderildiği ifade edildi. Başkanlıkça havayoluyla gelecek uluslararası yardımların kabulü için Erzurum'un lojistik merkez olarak belirlendiği ve bu merkezin kurulmasının yanı sıra gelen yardımların Van'a transferini sağlamak üzere Erzurum Valiliğinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi. ''Başkanlığımızca uluslararası yardım kabul merkezi olarak belirlenen Erzurum Havaalanı'nın kapasite aşımı durumunda askeri havaalanının alternatif havaalanı olarak kullanılması planlanmıştır. Uluslararası yardımlar kapsamında ülkemize Azerbaycan 140 kişilik arama kurtarma ekibi, bin 250 çadır, 700 yatak, 40 jeneratör, 5 bin battaniye, 40 mutfak malzemesi, Fransa 490 çadır, BM OCHA 400 çadır, Rusya 284 çadır, Kazakistan 60 çadır ile 300 battaniye, 300 yatak, 60 soba, Ukrayna 4 genel maksat çadırı, Mısır 300 çadır, İrlanda 564 çadır, İsviçre 200 çadır ile 800 battaniye ve 133 soba, İsrail 5 adet prefabrik ev, Cezayir 900 çadır, Ermenistan 193 çadır, Belçika 39 çadır, Katar 2 bin 500 battaniye, 580 çadır, Japonya 100 çadır, İsveç 273 çadır, İtalya 200 çadır, İngiltere bin 144 çadır göndermiştir. Karayoluyla gelen uluslararası yardımların kabulü için de Van Valiliğince Lojistik Kabul Merkezi kurulmuştur. 3 öğün sıcak yemek dağıtımına başlanmış olup, gıda, kumanya ve diğer tüketim malzemelerinin sevki devam etmektedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve afetzede vatandaşlarımıza psikososyal destek verilmesi için 30 adet sahra çadırı gönderilmiştir.'' -Ön hasar tespit çalışmalarını tamamlamak üzere- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bölgedeki hizmetlerin aksamaması için Van'a personel takviyesi yaptığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Arama kurtarma, geçici barınma, enkaz kaldırma, sağlık, psikososyal destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla ilgili bakanlıkların afet ve acil durum merkezleri ikinci bir bildirime kadar 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir. Van Valiliği emrine psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilebilmesi için uygun nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir. Başkanlığımızdan gönderilen 20 kişilik teknik heyet, çeşitli illerden görevlendirilen 200 teknik personelle birlikte ön hasar tespit çalışmalarını tamamlamak üzeredir. Van merkezde 5, Erciş ilçesinde 62 olmak üzere toplam 67 enkazda çalışmalar tamamlanmıştır. 4 enkazda ise arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir.'' Bu arada, büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişen 396, 3 ile 4 arasında değişen 711, 4 ile 5 arasında değişen 101 ve 5 ile 6 arasında değişen 7 olmak üzere toplam bin 309 artçı deprem meydana geldiği de belirtilerek hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulunuldu.