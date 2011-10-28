-Depremde ölü sayısı 575'e ulaştı ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da meydana gelen depremde bugün saat 15.30 itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 575, yaralıların sayısı 2 bin 608 olduğunu, 187 vatandaşın da enkazdan sağ çıkarıldığını bildirdi. Başbakanlıkça Van Valiliğine acil ihtiyaçların karşılanması için 13 milyon TL ödenek gönderildiği belirtilen açıklamada, hayırsever Türk milletinin talepleri doğrultusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla açılan yardım kampanyasında 22 milyon 320 bin TL nakdi yardım toplandığı ifade edildi. Açıklamada, 48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ile ekipmanlarının, 33 Türk Hava Yolları, 31 askeri ve 18 adet özel kargo uçağı olmak üzere toplam 82 uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edildiği bildirildi. Çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için 7 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 8 uçakla ulaşım zinciri oluşturulduğu ve sevkiyatın devam ettiği belirtilen açıklamada, karayoluyla da ihtiyaç malzemelerinin naklinin sürdüğü ifade edildi. Kalıcı konutların inşası için TOKİ'ye talimat verildiği, afetzede konutlarının en kısa sürede tamamlanacağı, geçici barınma amacıyla da yeteri kadar konteynerin üretimi için çalışmalara başlandığı ve en kısa zamanda bölgede kurulmasının planlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Ayrıca Batman'da bulunan 260 konteynerin bakım ve onarımı için Başkanlığımızca Batman Valiliğine 600 bin TL ödenek gönderilmiştir. Konteynerler kullanıma hazır hale getirildikten sonra bölgeye gönderilecektir. Toplam 4 bin 136 arama-kurtarma, 904 sağlık personeli, 18 arama köpeği, 651 iş makinesi ve araç, 7'si hava ambulansı olmak üzere 146 ambulans, 4'ü faal olmak üzere 11 seyyar hastane, 86 jeneratör, 77 projektör, 95 seyyar tuvalet, 35 bin 257 çadır, 54 toplu barınma çadırı, 67 genel maksat çadırı, 65 prefabrik ev, 2 bin 200 Mevlana evi, 136 bin 152 battaniye, 1179 yorgan, 37 seyyar mutfak, 3 bin 51 mutfak seti, 6 bin 799 katalitik soba, 5 bin 792 uyku tulumu, bin kampet ve 1 mobil fırın gönderilmiştir. Başkanlığımızca havayoluyla gelecek uluslararası yardımların kabulü için Erzurum lojistik merkez olarak belirlenmiş olup, bu merkezin kurulması ve gelen yardımların Van’a transferini sağlamak üzere Erzurum Valiliği görevlendirilmiştir. Uluslararası yardımlar kapsamında ülkemize Azerbaycan 140 kişilik arama-kurtarma ekibi, 1250 çadır, 700 yatak, 40 jeneratör, 5 bin battaniye, 40 mutfak malzemesi, Fransa 490 çadır, BM OCHA 400 çadır, Rusya 284 çadır, Kazakistan 60 çadır, 300 battaniye, 300 yatak, 60 soba, Ukrayna 4 adet genel maksat çadırı, Mısır 300 çadır, İrlanda 564 çadır, İsviçre 200 çadır, 800 battaniye, 133 soba ve İsrail 5 adet prefabrik ev göndermiştir. Karayoluyla gelecek olan uluslararası yardımların kabulü için de Van Valiliğince Lojistik Kabul Merkezi kurulmuştur.'' Açıklamada, 3 öğün sıcak yemek dağıtımına başlandığı, gıda, kumanya ve diğer tüketim malzemelerinin sevkinin devam ettiği belirtildi. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve afetzede vatandaşlara psikososyal destek verilmesi için 30 adet sahra çadırı gönderildiği de kaydedildi. Van Valiliği emrine psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilebilmesi için uygun nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Başkanlığımızdan gönderilen 20 kişilik teknik heyet, çeşitli illerden görevlendirilen 200 teknik personelle birlikte ön hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Şu ana kadar Van ili merkez ilçesi, köyleri ve Erciş ilçesi merkez mahallelerinde 10 bin 621 bina incelenmiş olup; 5 bin 739 hasarlı-oturulamaz bina (8 bin 26 hane), 4 bin 882 hasarlı-oturulabilir bina (7 bin 660 hane) tespit edilmiştir. Ön hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Büyüklükleri 2 ile 3 arasında değişen 317, 3 ile 4 arasında değişen 640, 4 ile 5 arasında değişen 96 ve 5 ile 6 arasında değişen 7 olmak üzere, toplam 1182 artçı deprem meydana gelmiştir. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir.'' Açıklamada, arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmalarının kesintisiz devam ettiği bildirildi.