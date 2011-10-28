-Depremde ölü sayısı 573 ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da meydana gelen depremde bugün saat 12.00 itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 573, yaralananların sayısının 2 bin 608 olduğunu, 187 vatandaşın da enkazdan sağ olarak çıkarıldığını bildirdi. Açıklamada, Başbakanlıkça Van Valiliğine acil ihtiyaçların karşılanması için 13 milyon TL ödenek gönderildiği ve ''hayırsever Türk milletinin talepleri doğrultusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla açılan yardım kampanyasında 19 milyon TL nakdi yardım toplandığı'' bildirildi. Açıklamada, karayolu ile gelecek olan uluslararası yardımların kabulü için Van Valiliğince Lojistik Kabul Merkezi kurulduğu belirtilirken, 3 öğün sıcak yemek dağıtımına başlanıldığı, gıda, kumanya ve diğer tüketim malzemelerinin sevkinin devam ettiği bildirildi. Deprem bölgesindeki kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve afetzede vatandaşlarımıza psikososyal destek verilmesi için 30 adet sahra çadırı gönderildiği kaydedilirken, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, bölgedeki hizmetlerin aksamaması için Van'a personel takviyesi yaptığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''İlgili bakanlıklar; arama-kurtarma, geçici barınma, enkaz kaldırma, sağlık, psikososyal destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, afet ve acil durum merkezleri ikinci bir bildirime kadar 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir. Van Valiliği emrine; psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilebilmesi için uygun nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir. Başkanlığımızdan gönderilen 20 kişilik teknik heyet, çeşitli illerden görevlendirilen 200 teknik personelle birlikte ön hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Şu ana kadar Van ili merkez ilçesi, köyleri ve Erciş ilçesi merkez mahallelerinde 10.621 bina incelenmiş olup; 5.739 hasarlı-oturulamaz bina (8.026 hane), 4.882 hasarlı-oturulabilir bina (7.660 hane) tespit edilmiştir. Ön hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Büyüklükleri; 2 ile 3 arasında değişen 312, 3 ile 4 arasında değişen 640, 4 ile 5 arasında değişen 96 ve 5 ile 6 arasında değişen 7 olmak üzere, toplam 1156 adet artçı deprem meydana gelmiştir. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir.''