-Depremde ölü sayısı 366'ya yükseldi ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 09.30 itibariyle, Van'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 366, yaralı sayısının bin 301 kişi, yıkılan bina sayısının 2 bin 262 olduğunu bildirdi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının, Van'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamaya göre, Van Valiliği emrine acil ihtiyaçların karşılanması için ilk etapta 3 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Deprem nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla açılan yardım kampanyasında ilk gün itibariyle 263 bin TL nakdi yardım toplandı. 48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli ekipmanlarının, 14 Türk Hava Yolları, 21 askeri ve 2 özel kargo uçağı olmak üzere toplam 37 uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edildi. AFAD'tan 20 kişilik bir teknik heyet Van'a intikal etti. Ayrıca, çeşitli illerden 200 teknik personel görevlendirildi. Hasar tespitine, arama-kurtarma faaliyetlerinden sonra başlanması ve kısa sürede tamamlanması planlanıyor. 3 askeri kargo uçağı da personel ve malzeme transferi yapmak üzere Ankara-Van arasında ulaşım zinciri oluşturdu. Çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için 5 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 8 uçakla sevkıyat devam ediyor. Karayoluyla da ihtiyaç malzemelerinin nakli sürüyor. Kalıcı konutların inşası için TOKİ'ye talimat verildiği, afetzede konutlarının en kısa sürede tamamlanacağı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi: ''Geçici barınma amacıyla da 3 bin konteynerin üretimi için çalışmalara başlanmıştır ve bir ay içerisinde bölgede kurulması planlanmıştır. Toplam 3 bin 346 arama-kurtarma, 787 sağlık personeli, 16 arama köpeği, 563 iş makinesi ve araç, 7'si hava ambulansı olmak üzere 138 ambulans, 33 jeneratör, 95 seyyar tuvalet, 11 bin 211 çadır, 25 bin 539 battaniye, 1 bin 120 gıda paketi, 10 bin 64 gıda kolisi, 21 seyyar mutfak, 2 bin 619 mutfak seti, 5 bin 139 katalitik soba, 425 uyku tulumu, 1 mobil fırın ve 13 ton kumanya gönderilmiştir. Saat 09.30 itibariyle, Van'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 366, yaralı sayısı bin 301, yıkılan bina sayısı 2 bin 262'dür.