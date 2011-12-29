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Yaşam

Depremde ölenlerin mezarlarına beyaz karanfil ERCİŞ (A.A)

29 Aralık 2011 20:13

-Depremde ölenlerin mezarlarına beyaz karanfil ERCİŞ (A.A) - 29.12.2011 - Van Valiliği acil müdahale ekipleri, 23 Ekimdeki depremde Erciş'te yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret ederek beyaz karanfil bıraktı. Van Valiliği acil müdahale ekipleri, 23 Ekimdeki depremde Erciş'te hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret ederek dua okudu. İmamların Kur'an-ı Kerim okuduğu ziyaret sırasında, görevliler, depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarına birer beyaz karanfil bırakarak çocuklara şeker dağıttı. Mezarlığa gelen vatandaşlar da yakınları için dua ederek gözyaşı döktü.  Acil müdahale ekibi birim sorumlusu Cemil Karabayram, depremde yaşanan acının büyüklüğüne işaret ederek, yaraların sarılması için çalışmaların süratle devam ettiğini bildirdi.

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