Depremde ölenleri makarnaya benzeten Hebdo'ya tepki

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, İtalya'da 24 Ağustos'ta meydana gelen depremle ilgili bir karikatürüyle İtalyanları öfkelendirdi.

Yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiği depremi "İtalyan usulü deprem" başlığıyla karikatürleştiren Charlie Hebdo, depremde ölen ve yaralananları makarna çeşitlerine benzetti. Dergi, kanlar içindeki bir adamı, "domates soslu penne makarna", bir diğerini "penne graten", kat kat enkaz altında kalmış insan bedenlerinin görüldüğü bir çizimi de "lazanya" başlığıyla sundu.

Sosyal medyada hızla yayılan karikatür büyük tepki çekerken bir ifade özgürlüğü tartışmasını da beraberinde getirdi.

Charlie Hebdo, İtalyanları makarnadan ibaret görerek ırkçılık yapmakla, halen taze olan deprem acısıyla alay etmekle suçlandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da "Hiciv yapmak iktidarla alay etmeyi gerektirir, zayıflarla ve kurbanlarla değil" mesajı verdi.

Depremde en büyük kaybı yaşayan Amatrice kasabasının Belediye Başkanı Sergio Pirozzi de argo ifadeler de kullandığı açıklamasında "Ölülerle ilgili nasıl olur da karikatür yapılabilir! Bu zevksiz ve utanç verici karikatürün Fransızların gerçek duygularını yansıtmadığına eminim" dedi.

Kimileri ise karikatür kaba ve rahatsız edici de olsa, komik olmasa da ifade özgürlüğünün her koşulda savunulması gerektiğini vurguladı. Bu görüşü savunanlar, geçmişte İslam'a hakaret etmekle suçlanan ve geçen yıl 11 çalışanının öldürülmesinin ardından ifade özgürlüğünü savunmak adına yayılan "Ben Charlie'yim" (Je suis Charlie) sloganına atıfla, "Artık Charlie değil misiniz?" diye sorarak tepkilere karşı çıktı.

Tepkiler üzerine Charlie Hebdo yeni bir karikatürle, söylemek istediklerine "açıklık" getirdi. "İtalyanlar" başlıklı yeni karikatürde, "Evlerinizi inşa eden Charlie Hebdo değil, mafyaydı" denildi.

Tartışmanın gittikçe büyümesi üzerine Fransa'nın Roma Büyükelçiliği de bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Büyükelçilik, "Charlie Hebdo'nun karikatürü Fransa'nın görüşünü yansıtmıyor" dedi.

Bugünkü İtalyan gazetelerinin çoğunda Charlie Hebdo tartışması baş sayfada yer aldı. Il Tempo gazetesi, tepki çeken karikatüre başka bir karikatürle yanıt verdi. Geçen yılki Charlie Hebdo saldırısını yansıtan karikatürde "Paris usulü tartar" başlığıyla, "Sevgili Fransızlar, böyle bir karikatür sizi güldürür müydü?" denildi.

Il Giornale gazetesi de "Charlie Hebdo değiliz" manşetiyle çıktı. Gazete, "Hiciv yapma hakkını her zaman savunacağız. Ancak ölülere saygısızlık etmek iğrençtir. Ve güldürmez de" diye yazdı.