Depremde ölenleri anmak için pedal çevirdiler

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda toplanan yaklaşık 150 bisikletli, 12 Kasım Düzce depreminde ölenleri anmak ve deprem farkındalığı için Düzce\'ye gitmek üzere pedal çevirdi.

Sakarya, Ankara, Düzce, İzmit ve İstanbul\'dan yaklaşık 150 bisikletçi Adapazarı\'ndaki Demokrasi Meydanı\'nda bir araya geldi. Bisikletleriyle meydanda \'17 Ağustos ve 12 Kasım 1999\'u unutmadık, unutturmayacağız\' yazılı pankart açanlar, deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğine dikkat çekti. Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Şefik Akar, deprem kuşağı üzerindeki Sakarya ve Düzce\'de önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, \"Uzunca bir süre oldu, yeni bir depremi artık bekliyoruz, yaklaştı. Onun için tedbir alınması lazım. Neler yapabiliriz diye farkındalık yaratmak için böyle bir etkinlik düşündük. İnşallah etkili olur, insanlarımız bu konuda biraz daha duyarlı olur\" dedi.

Yaklaşık 150 bisikletli, 12 Kasım 1999\'da meydana gelen depremde yaşamlarını yitirenleri anmak için D-100 Karayolu\'nu takip ederek Düzce\'ye doğru yola çıktı. Bisikletliler, 83 kilometre pedal çevirdikten sonra Düzce\'ye ulaşacak.



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