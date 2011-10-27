-Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 534'e yükseldi ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da meydana gelen depremde bugün saat 11.45 itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 534, yaralananların sayısının 2 bin 300 olduğunu, 185 vatandaşın da enkazdan sağ olarak çıkarıldığını bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Başkanlık tarafından Van Valiliği emrine acil ihtiyaçların karşılanması için ilk etapta 13 milyon lira gönderildiği belirtildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla açılan yardım kampanyasında 8 milyon 600 bin lira yardım toplandığı, 48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeliyle ekipmanların, 29 Türk Hava Yolları, 29 askeri ve 13 özel kargo uçağı olmak üzere toplam 71 uçak ve araçlarla hava ve karadan bölgeye sevk edildiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Çadır ve battaniye ihtiyacının karşılanması için 5 sivil, 3 askeri olmak üzere toplam 8 uçakla ulaşım zinciri oluşturulmuş olup, sevkıyat devam etmektedir. Karayoluyla da ihtiyaç malzemelerinin nakli sürmektedir. Kalıcı konutların inşası için TOKİ'ye talimat verilmiş olup, afetzede konutları en kısa sürede tamamlanacaktır. Geçici barınma amacıyla da yeteri kadar konteynırın üretimi için çalışmalara başlanmıştır ve en kısa zamanda bölgede kurulması planlanmıştır. Toplam 3 bin 826 arama-kurtarma, 904 sağlık personeli, 18 arama köpeği, 651 iş makinesi ve araç, 7'si hava ambulansı olmak üzere 146 ambulans, 4 tanesi faal olmak üzere 11 seyyar hastane, 46 jeneratör, 77 projektör, 95 seyyar tuvalet, 25 bin 185 çadır, 10 toplu barınma çadırı, 60 prefabrik ev, 90 Mevlana evi, 109 bin 986 battaniye, bin 150 yorgan, 37 seyyar mutfak, 3 bin 51 mutfak seti, 6 bin 359 katalitik soba, 5 bin 609 uyku tulumu, bin kampet ve 1 mobil fırın gönderilmiştir. Üç öğün sıcak yemek dağıtımına başlanmış olup, gıda, kumanya ve diğer tüketim malzemelerinin sevki devam etmektedir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve afetzede vatandaşlarımıza psikososyal destek verilmesi için 30 sahra çadırı gönderilmiştir. Başkanlığımızca havayoluyla gelecek olan uluslararası yardımların kabulü için Erzurum lojistik merkez olarak belirlenmiş olup, bu merkezin kurulması ve gelen yardımların Van'a transferini sağlamak üzere Erzurum Valiliği görevlendirilmiştir. Karayoluyla gelecek uluslararası yardımların kabulü için de Van Valiliği'nce Lojistik Kabul Merkezi kurulmuştur. İlgili bakanlıklar; arama-kurtarma, geçici barınma, enkaz kaldırma, sağlık, psikososyal destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla afet ve acil durum merkezleri ikinci bir bildirime kadar 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir. Van Valiliği emrine psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilebilmesi için uygun nitelikte ve yeterli sayıda personel görevlendirilmiştir. AFAD'dan 20 kişilik teknik heyetle çeşitli illerden görevlendirilen 200 teknik personelin ön hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtilen açıklamada, şu ana kadar Van ili Merkez ilçesi, köyleri ve Erciş ilçesi Merkez mahallelerinde 7 bin 69 bina incelendiği, 3 bin 713 hasarlı-oturulamaz bina (5 bin 250 hane), 2 bin 209 hasarlı-oturulabilir bina (4 bin 446 hane) tespit edildiği kaydedildi. Ön hasar tespit çalışmaları devam ettiği bildirildi. Büyüklükleri 2 ila 3 arasında değişen 250, 3 ila 4 arasında değişen 566, 4 ila 5 arasında değişen 92 ve 5 ila 6 arasında değişen 6 olmak üzere, toplam 916 artçı deprem meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiği vurgulandı.