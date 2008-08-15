Depremde hayat kurtaran duvar

İstanbul’da büyük bir deprem olacağı beklentisi her geçen gün artarken, Alman firma Lirefa, tehlike anında duvarın dağılmasını önleyici ve yıkılmasını geciktirici deprem duvar sistemini dünyada ilk kez Türkiye’ye getirme kararı aldı.



-1999 yılından 2005 yılına kadar yapılan çalışmalar neticesinde geliştirilen Lirefa Deprem Duvar Sistemi (DDS), İTÜ’de yapılan testlerde de önemli başarı elde etti.



İstanbul’da büyük bir deprem olacağı beklentisi her geçen gün artarken, Alman firma Lirefa, tehlike anında duvarın dağılmasını önleyici ve yıkılmasını geciktirici deprem duvar sistemini dünyada ilk kez Türkiye’ye getirme kararı aldı. 1999 yılından 2005 yılına kadar yapılan çalışmalar neticesinde geliştirilen Lirefa Deprem Duvar Sistemi (DDS), İTÜ’de yapılan testlerde de önemli başarı elde etti.

Türkiye nüfusunun yüzde 70’i 1. ve 2. derece deprem bölgesinde bulunuyor. Birinci derece deprem bölgesinde bulunan İstanbul’da beklenen deprem ve bu depremin büyüklüğüne dair söylentiler ise artmaya başladı. Alman firma Lirefa ise 1999-2005 yılları arasında geliştirdiği Lirefa DDS’yi ilk kez Türkiye’ye ihraç etme kararı aldı. Lirefa DDS, tehlike anında duvarın dağılmasını önlüyor ve duvarın yıkılmasını geciktiriyor.

Lirefa DDS, Almanya’da Karlsruhe Üniversitesi’nwde yapılan testlerde öneli başarı elde ederken, Lirefa’nın Türkiye distribütörü ve temsilcisi olan Global MT. firması da aynı testleri İTÜ Yapı ve Deprem Mühendisliği laboratuarında yaptırarak başarılı sonuçlar aldı.

Almanya’da Ulrich Nürnberger tarafından 2003 yılında bulunan Lirefa DDS’de kullanılan cam elyafından üretilmiş özel doku, başlarda köprü, otoyol viyadükleri güçlendirilmesi gibi amaçlarda kullanılmıştı. Sistem, 2005-2007 arasında ise zenginleştirildi.

Lirefa DDS’deki cam lif içeren dokuma kumaşı yüksek dayanım özelliği ve esneklikliğ iile duvarların dağılmasını engelliyor. Japon-Alman teknolojisi ile geliştirilen kumaşın lif hammaddeleri temiz ve alev almıyor.

Lirefa DDS, duvar kağıdı kadar kolay ve hızlı bir şekilde duvara uygulanıyor. Temiz, kokusuz ve hızlı kuruyan özelliği sayesinde Lirefa birkaç saat içinde uygulanabiliyor





