-Depremde hasar gören okulların onarımına başlandı Van (A.A) - 02.11.2011 - Van Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Sayılır, ''Depremde yıkılan 1 köy okulumuz oldu, hasar gören 145 okulumuzun, 14 Kasım'da başlayacak eğitime yetiştirilmesi için onarım çalışmalarına başlandı'' dedi. Sayılır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremde merkeze bağlı Gedikbulak köyündeki 8 derslikli ilköğretim okulunun tamamen yıkıldığını söyledi. Gedikbulak'ta eğitimin, köyde bulunan eski okul binasında devam edeceğini anlatan Sayılır, depremden bir gün sonra bakanlıktan gelen 38 mühendisin Van, Erciş ve Muradiye ile bağlı köylerindeki 253 okulda inceleme yaptığını bildirdi. İnceleme sonucunda, 145 okulun duvarlarındaki çatlaklar, sıvalardaki dökülme nedeniyle hasar tespit edildiğini belirten Sayılır, şöyle konuştu: ''Depremde yıkılan 1 köy okulumuz oldu, hasar gören 145 okulumuzun da 14 Kasım'da başlayacak eğitime yetiştirilmesi için onarım çalışmalarına başlandı. Okulların, 14 Kasım'da başlayacak eğitime yetiştirilmesi için ihaleleri hemen yapıldı. Onarımlarına hemen başlandı. İnşallah Kurban Bayramından etiklenmeyerek, bu okullarımızın onarımını tamamlarız. Bu okullar arasında Van merkezde 9, Erciş'te 3 olmak üzere toplam 12 okulun onarımının uzun süreceği gerekçesiyle bu okullardaki öğrenciler, başka okullara nakledilecek. Çocuklarımızın gideceği okullar tek tek belirlendi. Uzak olan okular için taşıma yapılacak. Köylerdeki bazı okulları da taşımaya dahil edeceğiz. Çocuklarımız ister istemez yeni mekanlar ve yeni programlar sebebiyle etkilenecekler. Bu olağanüstü şartlarda çocuklarımızın eğitimlerini devam etmesi için en iyisini yapmaya çalışıyoruz.''