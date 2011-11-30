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Depremde can ve mal kaybı yok VAN (A.A)

30 Kasım 2011 05:25

-Depremde can ve mal kaybı yok VAN (A.A) - 30.11.2011 - Van'da meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Emniyet ekipleri, yıkılan bina olup olmadığını kontrol etmek için il genelinde devriye geziyor. Şu ana kadar Van Valiliği Kriz Merkezine herhangi bir binanın çöktüğüne dair bilgi ulaşmadı. Van Bölge Hastanesi, tedbir amacıyla boşaltıldı. Bu arada, Binnaz Kıraç adlı bir kadın, hastane bahçesinde doğum yaptı. Kız bebeğin, Kıraç'ın ikinci çocuğu olduğu öğrenildi. İl merkezinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

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